Hamilton: Het was onmogelijk om Verstappen bij te houden

Hij had het zaterdag eigenlijk al voorspeld: na afloop van de kwalificatie maakte Lewis Hamilton er geen geheim van dat hij in de race waarschijnlijk niet zou kunnen tippen aan de snelheid van Max Verstappen en zijn RB16B. De voorspelling van de Britse Mercedes-coureur kwam zondag al vrij snel uit. Kort na de start van het eerste deel van het Oostenrijkse tweeluik moest Hamilton de Red Bull van Verstappen laten gaan, waarna hij de Limburger pas weer terugzag op het podium.

“Het was een beetje een eenzame race”, sprak Hamilton, die aan het einde van de race 17 seconden achterstand op Verstappen had alvorens de Brit nog een keer de pits indook voor een tweede bandenwissel. Op het verse setje banden wist Hamilton nog de snelste ronde te rijden waardoor hij Verstappen ‘maar’ zes punten uit zag lopen in de WK-strijd, maar het snelheidsverschil tussen de Red Bull en de Mercedes was zondag vele malen groter. “Ik probeerde hem nog bij te houden, maar de snelheid die ze hebben… Ze hebben de laatste races duidelijk grote stappen weten te maken. Het was onmogelijk om hem bij te houden.”

Ontwikkelingsstrijd

“Ik weet niet waar wij het verliezen, maar hun snelheid in de lange run lijkt wat beter te zijn. Ze lijken beter in staat te zijn om de snelle ronden aan elkaar te rijgen”, vervolgt Hamilton, die ook het snelheidsvoordeel van de RB16B op de rechte stukken weer aanhaalde: ‘Natuurlijk ook op de rechte stukken, daar verliezen wij een hoop. Het voelt tenminste alsof we daar een hoop verliezen.”

Het voordeel op de rechte stukken heeft Red Bull naar eigen zeggen te danken aan de keuze om te rijden met een afstelling met minder downforce, en niet aan de introductie van de nieuwe krachtbron waarmee in Frankrijk voor het eerst werd gereden. Volgens Hamilton wordt het hoog tijd voor zijn team om terug te slaan, ook al heeft Mercedes de focus wat betreft de ontwikkeling van de auto al naar 2022 verschoven: ‘We moeten wat snelheid zien te vinden, we hebben een upgrade of iets nodig, we moeten blijven pushen. Ik weet niet of het alleen de achtervleugel of dat het een upgrade van de motor of wat dan ook is, maar wij moeten ook een stap zien te maken.”

Door zijn nederlaag in Oostenrijk heeft Hamilton nu vier races op rij niet weten te winnen, waarmee de Brit de langste zegeloze reeks doormaakt sinds eind 2017/begin 2018. In de strijd om het kampioenschap heeft de Mercedes-rijder nu achttien punten achterstand op Verstappen. “Daar probeer ik me niet al te veel zorgen om te maken”, aldus Hamilton. “Ze zijn uiteraard sneller, dus daar kan ik momenteel niet heel veel aan doen. Wij moeten gewoon ieder weekend ons best blijven doen.”

Bottas blij met podiumfinish

Teamgenoot Valtteri Bottas beleefde zondag een race met iets meer spektakel. De Fin moest de race wegens een gridstraf als vijfde aanvangen, maar knokte zich langs Lando Norris en Sergio Perez naar de laatste podiumplek. “Ik denk dat dit het maximum haalbare was gelet op waar ik moest starten vandaag”, sprak Bottas na afloop. “Het was belangrijk om tussen de beide Red Bulls te eindigen, zo wat punten te pakken en daarmee de schade te beperken. Het goede nieuws is dat we dit volgende week opnieuw mogen doen”, blikte Bottas alvast vooruit op de tweede race op de Red Bull Ring volgende week.

Bottas wist in de slotfase nog net de tweede Red Bull van Perez voor te blijven, die met een andere strategie op pad was gestuurd: ‘Het zat aan het einde heel dicht bij elkaar dus de marges waren klein. Dit was het beste wat ze konden doen en het pakte bijna goed uit, maar ik ben blij dat ik het podium nog veilig heb weten te stellen.”