Hamilton: Ik zal Verstappen op snelheid niet kunnen verslaan

Op de relatief korte Red Bull Ring pakte Max Verstappen zaterdag met ruim twee tienden voorsprong de pole-position voor de eerste van twee opeenvolgende races in Oostenrijk. Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton volgden op de plaatsen twee en drie, maar vormden eigenlijk nooit een bedreiging voor de Limburger in de strijd om de eerste startplek.

“Petje af voor Max”, sprak Lewis Hamilton direct na afloop van de kwalificatie. De Brit moest genoegen nemen met een derde tijd, maar schuift door de gridstraf van Bottas alsnog op naar de eerste startrij. “Ze zijn het hele weekend al zo snel. Ik heb echt alles gegeven. Het was misschien niet mijn allerbeste sessie, maar door de straf [van Bottas] sta ik alsnog op de eerste startrij. We zullen er morgen alles aan doen om er een gevecht van te maken.”

"Misschien kan ik Max nog net bijhouden"

Om er daadwerkelijk een gevecht om de zege van te kunnen maken vreest Hamilton wel dat hij het nodige geluk nodig heeft: “Over het algemeen hebben ze het hele weekend al een kwart van een seconde voorsprong op ons. We zijn er in de kwalificatie iets dichterbij gekropen, maar in de racesimulatie waren ze gisteren het merendeel van de rondjes ook 0,25 seconde sneller dan wij. Het gaat dus interessant om te zien worden hoe we het er vanaf zullen brengen. Ik denk niet dat we de pure snelheid hebben om ze in te halen, dat is wel zeker. Maar misschien kan ik hem nog net bijhouden.”

Ondanks het feit dat Hamilton zelf dus niet al te optimistisch is over zijn kansen in de race, geeft hij zich nog niet gewonnen: “Ik ga morgen weer alles geven natuurlijk, maar als ik het over de snelheid heb… Misschien worden we morgen wel verrast. Misschien gaat het wel regenen. Wie weet?”

Bottas denkt wel vuist te kunnen maken

Teamgenoot Valtteri Bottas wordt vanwege zijn gridstraf terugverwezen naar de vijfde startplek, maar de Fin is wel een stuk optimistischer gestemd over de strijd met Red Bull: “Natuurlijk kunnen we ons morgen mengen in de strijd”, vertelt de Fin. “We starten de race morgen op de mediums, hopelijk hebben we daarmee een voordeeltje op de coureurs die starten op de zachte band.”

“Morgen is weer een nieuwe dag, alles is mogelijk”, aldus Bottas, die niet lang na hoefde te denken toen hem gevraagd werd of Red Bull te kloppen zal zijn in de race: “Jazeker. We kunnen Red Bull zeker aanvallen morgen.”