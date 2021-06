WK-stand F1 2021: Verstappen en Red Bull bouwen voorsprong uit

Verstappen begon de eerste van twee races op de Red Bull Ring met een voorsprong van twaalf punten op naaste belager Lewis Hamilton. Dankzij zijn derde poleronde van het seizoen mocht hij de GP van Stiermarken ook nog eens vanaf de beste stek aanvangen. De Nederlander wist die leiding te behouden en nadien naar een dominante zege te rijden. Lewis Hamilton verliest echter geen zeven punten in de titelstrijd, maar slechts zes. De regerend wereldkampioen werd in extremis binnengehaald om de snelste raceronde bij Sergio Perez weg te kapen, en met succes. Het nieuwe verschil bedraagt daardoor achttien punten. Perez behoudt op zijn beurt wel de derde plek in de WK-stand.

Stand WK Formule 1 2021 na GP van Stiermarken

Bij de constructeurs houdt Red Bull Racing de leiding logischerwijs ook in handen. Het team uit Milton Keynes koestert na de eerste race in Spielberg een voorsprong van veertig punten op Mercedes. Red Bull wist in de GP van Stiermarken vier punten meer te scoren dan de formatie van Toto Wolff, al had die kloof gezien het minieme verschil tussen Sergio Perez en Valtteri Bottas nog iets meer kunnen zijn. Bij de achtervolgers heeft Ferrari zich enigszins hersteld na de desastreuze Grand Prix van Frankrijk. De Scuderia kan veertien punten bijschrijven en loopt derhalve iets in op McLaren.

Stand constructeurskampioenschap Formule 1 2021

Pos Teams Punten 1 Red Bull Racing 252 28 25 30 29 37 25 41 37 - - - - - - - - - - - - - - - 2 Mercedes 212 41 19 41 40 7 - 30 34 - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 120 18 23 12 12 15 12 18 10 - - - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 108 12 22 8 18 18 16 - 14 - - - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 46 2 6 1 1 8 21 6 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Racing 44 1 4 - - 14 18 3 4 - - - - - - - - - - - - - - - 7 Alpine 31 - 3 10 2 2 8 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alfa Romeo 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -