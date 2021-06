Verstappen weerlegt insinuaties over motor: "Ik zal de boel printen"

Red Bull zit in wat men een goede 'flow' noemt. Het energiedrankenmerk heeft drie zeges op rij te pakken en op de eigen Red Bull Ring gaat het andermaal crescendo. Verstappen deelt vooralsnog de lakens uit en volgens titelrivaal Hamilton heeft dat veel met de topsnelheid van de RB16B te maken. De Brit sprak letterlijk over 'power' - vermogen dus - en dat is volgens de hoofdrolspelers van Red Bull onjuist. Zo heeft teambaas Christian Horner al uitgelegd dat de motorische doorontwikkeling tijdens het seizoen is bevroren en dat de nieuwe Honda-motor in dat opzicht geen stap voorwaarts kan zijn. Er is alleen aan de betrouwbaarheid gewerkt.

Na afloop van de kwalificatie in Spielberg, waarin Verstappen zijn zesde F1-pole greep, zag ook hij zijn kans schoon om de kwestie te verduidelijken. "Om te beginnen zijn we altijd al goed geweest op hooggelegen circuits. Maar de volgende keer zal ik wat plaatjes uitprinten om het verschil tussen de achtervleugels te laten zien. Die zal dan uitdelen aan iedere journalist", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Ik krijg namelijk twee à drie weken steeds dezelfde vragen over dat we zo snel zijn op rechte stukken. En ja, dat is zo. Maar kijk eens naar onze achtervleugel. Ik denk niet dat die gelijk is [aan die van Mercedes]."

Goed werk Honda, maar 'performance updates' uitgesloten

Red Bull rijdt volgens Verstappen met minder vleugel en dat moet het verschil op rechte stukken voor een belangrijk deel verklaren. "Honda heeft natuurlijk wel geweldig werk geleverd vergeleken met vorig jaar. Maar als je deze motor vergelijkt met de motor die we aan het begin van dit seizoen gebruikten, dan zijn er alleen maar veranderingen doorgevoerd om de betrouwbaarheid verder te verbeteren. Het gaat niet om puur vermogen."

Dat laatste is immers ook verboden. Teams mogen alleen voorafgaand aan het seizoen een nieuwe 'spec' introduceren. Tijdens het seizoen zijn alleen ingrepen voor de betrouwbaarheid toegestaan, al kan dat indirect wel invloed hebben op de prestaties. Als een motorleverancier door een verbeterde betrouwbaarheid voldoende vertrouwen heeft om tijdens het weekend met een agressievere motorstand te rijden, dan levert dat immers ook winst op. Dit laatste kan een rol spelen bij Red Bull, al wijst Verstappen vooral naar de vleugelstanden. "Ik zal mijn printer eens aanzetten en zal de volgende keer enkele plaatjes uitdelen."

