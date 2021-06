Alpine gunt Zhou in Oostenrijk debuut in F1-training

Naast vaste coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon heeft geen enkele coureur tijdens een raceweekend achter het stuur van de Alpine A521 plaatsgenomen. Daar komt in de eerste sessie voor de Grand Prix van Oostenrijk dus verandering in. Testcoureur Guanyu Zhou krijgt de kans om zich in VT1 te bewijzen bij het Franse fabrieksteam, waaraan hij sinds 2019 verbonden is via het opleidingsprogramma. Vorig jaar testte hij in Abu Dhabi al met de toenmalige F1-bolide van Renault, terwijl hij ook enkele tests afwerkte in een oude F1-bolide van de renstal. Op de Red Bull Ring volgt zijn eerste optreden tijdens een Grand Prix-weekend. Dat gaat ten koste van Alonso, die de eerste training dus vanaf de zijlijn bekijkt.

“Deelname aan VT1 bij een Grand Prix-weekend van de F1 is als een droom die uitkomt en een nieuwe stap die mij dichter bij mijn doel brengt: een F1-coureur worden”, vertelde Zhou, die na Ma Qinghua de tweede Chinees van het vasteland wordt die zijn opwachting maakt in een vrije training. “Weinig Chinese coureurs hebben in de Formule 1 gereden, dus het vervult mij met trots dat ik tijdens een GP-weekend achter het stuur van een F1-auto mag kruipen. Dat ik Fernando’s auto mag besturen, maakt het nog specialer. Toen ik jong was, inspireerde hij me om te gaan racen. Ik ben heel blij met mijn prestaties tot nu toe en ik ben dankbaar voor de steun die ik van de mensen om mij heen krijg. Mijn doel is om deze kans te maximaliseren en ik kijk er heel erg naar uit.”

In 2021 komt Zhou voor het derde opeenvolgende jaar uit voor UNI-Virtuosi in de Formule 2. Na de eerste drie raceweekenden bezet hij in dat kampioenschap de eerste positie, nadat hij in Bahrein en Monaco een van de drie races wist te winnen. Daarnaast helpt hij Alpine als test- en simulatorcoureur in de voorbereiding op de F1-races. Alpine CEO Laurent Rossi acht de tijd rijp om Zhou nu in te zetten tijdens een vrije training. “In zijn rol als testcoureur heeft Guanyu deelgenomen aan test- en simulatorsessies. Een vrije training in de huidige auto is de logische en belangrijke volgende stap voor een van de helderste sterren van de Academy. Deze ervaring gaat hem enorm helpen om solide progressie te boeken richting het uiteindelijke doel: een fulltime F1-zitje.”

Als Zhou een zitje wil veroveren bij Alpine, dan lijkt het uitgesloten dat hij daar in 2022 al terecht kan. De renstal had Alonso al vastgelegd voor volgend jaar en eerder deze maand volgde de aankondiging dat Ocon een nieuw contract heeft getekend. Wel gaf Alpine aan dat het naar mogelijkheden kijkt om Zhou elders op de grid te stallen, mits hij in 2021 voldoende punten behaalt om zijn superlicentie veilig te stellen.