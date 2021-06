Dit schreven internationale media over Verstappen in GP Stiermarken

Gazzetta: Verstappen domineert, Ferrari toont teken van leven

"Weer een directe slag voor Mercedes", zo vat de grootste sportkrant van Italië de Grand Prix van Stiermarken samen. "Mercedes is niet van plan om de troon zomaar op te geven, maar momenteel is het beeld onthutsend. In Zeltweg wisten Vertappen en Red Bull wederom hard toe te slaan na de eerdere triomf in Le Castellet. Weer zes punten extra voorsprong op Lewis Hamilton, het gat is inmiddels opgelopen tot achttien punten. Volgende week nog een keer actie op hetzelfde circuit en dus een goede kans op een mooie toegift." De conclusie van de Gazzetta dello Sport is dan ook een simpele: Max domina, oftewel Verstappen heeft volledig gedomineerd.

In de schaduw van de Nederlander zag de Italiaanse journalist ook een hoopgevende race voor Ferrari. Het Italiaanse merk zakte in de Frankrijk behoorlijk door de ondergrens dankzij problemen met de bandenslijtage, maar in Oostenrijk zag het er weer een stuk beter uit. "En Ferrari dit weekend? Carlos Sainz en Charles Leclerc eindigden als zesde en zevende, achter de McLaren van Lando Norris. De keuze om de SF21 vooral voor de race af te stellen, heeft zeker z'n vruchten afgeworpen. Maar het contact van Charles [Leclerc] met Gasly blijft jammer, anders had de strijd met McLaren er anders uitgezien. Op een ronde worden gezet, is geen goede zaak, maar Red Bull en Mercedes spelen momenteel een andere sport."

Bild: Verstappen deelt weer een gevoelige tik uit aan Hamilton

In Duitsland trekt met een vergelijkbare conclusie als het gaat om de titelstrijd. "Nächste Klatsche für Hamilton", kopt Bild. Oftewel: de volgende klap voor Hamilton. De Duitse krant slaat daarbij, overigens wel voor de aftrap, ook nog even de brug naar het voetbal. "Zullen de spelers van oranje in de kleedkamer hebben gekeken? Het Nederlands elftal speelt om 18.00 uur op het EK en Max Verstappen heeft voor de allerbeste motivatie gezorgd", liet Bild nog weten. Zoals bekend is dat iets anders gelopen, al heeft Verstappen wel voor het eerst in zijn carrière twee opeenvolgende zeges kunnen bijschrijven. "De Red Bull-coureur domineerde in Spielberg van start en finish en heeft de voetballers in ieder geval laten zien hoe je gas geeft."

Bild spreekt zelfs van een 'Macht-Demonstration des Red-Bull-Stars'. De keerzijde daarvan is dat Hamilton bijzonder weinig in te brengen had. "Wereldkampioen Hamilton is voor de vierde race op rij zonder overwinning gebleven. Hij is eigenlijk vrij kansloos tweede geworden", is de journalist van dienst tamelijk duidelijk. Deze verhoudingen zijn buitengewoon goed nieuws voor de Red Bull-kopstukken, maar afsluitend toch iets minder voor de neutrale kijker. "De Grand Prix van Stiermarken was een behoorlijke face wat betreft de amusementswaarde. Verstappen was de hele middag soeverein en reed onbedreigd naar zijn vierde seizoenszege."

Video: De dominante zege van Verstappen, het ongenoegen van Hamilton en een mededeling van Toto Wolff geanalyseerd in een nieuwe F1-update

Sky Sports: Nieuwe boost Red Bull, ontnuchterende middag voor Mercedes

Ook de Britten kunnen maar tot één verdict komen na de demonstratie in Stiermarken: "Max Verstappen takes a crushing win over Lewis Hamilton." De Nederlander zegevierde op een manier die Hamilton zelf maar al te goed kent, het gat managen en domineren van start tot finish. "In tegenstelling tot vele andere races dit seizoen hebben we geen wiel-aan-wiel actie tussen Verstappen en Hamilton gezien. Red Bull was simpelweg te sterk voor Mercedes", laat Sky Sports optekenen. "Dit is een nieuwe boost voor Red Bull, dat nu veertig punten voor staat in het constructeurskampioenschap. Wie de snelheid van de RB16B afgelopen weekend heeft gezien, weet dat het goed nieuws voor Red Bull is dat we deze week nog in Oostenrijk blijven."

Dat laatste is vanzelfsprekend minder goed nieuws voor Mercedes. Toto Wolff heeft al laten weten dat er dit jaar geen upgrades meer komen - hetgeen Christian Horner niet gelooft - en voegde toe dat Mercedes voor het eerst in acht jaar pure snelheid leek te missen. Het is een lezing die bij Sky Sports wordt gedeeld. "Dit moet een ontnuchterende zondagmiddag zijn geweest voor Hamilton en Mercedes. Het team heeft vier races op rij niet weten te winnen en dat is voor het eerst in het hybride tijdperk." Achter de titelgegadigden is er bij de Britten nog lof voor Lando Norris. "Hij is nog altijd de enige coureur op de grid met een honderd procent-score qua puntenfinishes. In Spielberg reed hij weer comfortabel naar de vijfde plaats."

L'Equipe: Een 9.5 voor Verstappen, daarachter steelt Leclerc de show

We sluiten het rondje langs de velden traditiegetrouw af met de rapportcijfers van L'Equipe. De hoogste beoordeling is ditmaal weggelegd voor triomfator Verstappen. De Nederlander ontvangt zelfs een 9.5 van de Franse sportkrant. "In tegenstelling tot de Franse GP leidde hij ditmaal van start tot finish en wekte hij de indruk deze race volledig onder controle te hebben. Een zevenvoudig wereldkampioen werd met gemak gedegradeerd tot nummer twee, simpelweg omdat hij het tempo van de RB16B en de man met nummer 33 niet kon volgen. Verstappen maakte zelf ook een goede start, waarbij hij meteen de deur dichtgooide. Het voorkwam een vroege inhaalactie van de Brit, waarmee hij er nog een race van wilde maken."

L'Equipe ziet nog een belangrijke factor in de Red Bull-zege, eentje die aankomend weekend met zachtere banden van belang kan zijn. "Het zou allemaal nog erger worden voor Mercedes, want de banden van de Zilverpijlen gingen er sneller aan dan die van Red Bull." Het maakt dat Red Bull kan terugkijken op een zeer geslaagde zondag. "Voor het eerst sinds 2013 heeft Red Bull vier races op rij gewonnen. Verstappen kwam slechts één puntje tekort voor een perfect weekend, de snelste raceronde ging nog wel naar Hamilton." In het kielzog van de Nederlander is er ook lof voor 'driver of the day' Charles Leclerc. De Monegask maakte zelf twee opvallende fouten, maar herstelde zich uitstekend met P7 tot gevolg. "We hadden de Scuderia als geheel ook best kunnen noemen. Na de nachtmerrie in Frankrijk hadden ze het in Oostenrijk weer een beetje op de rit. Maar Charles Leclerc schitterde na een lastig begin pas echt op de Red Bull Ring en kreeg volledig verdiend de titel 'driver of the day'", is men bij L'Equipe van mening.