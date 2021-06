De Formule 1-coureurs hebben weinig tijd om bij te komen van de Grand Prix van Stiermarken, want aankomend weekend staat alweer de volgende race op het programma. Eén voordeel: er hoeft niet gereisd te worden. De afsluiter van de eerste triple header van het seizoen 2021 vindt ook plaats op de Red Bull Ring.

Onboard: Een virtuele ronde over de Red Bull Ring

Net als in het door corona geteisterde seizoen 2020 is de Formule 1 twee opeenvolgende weekenden te gast op de Oostenrijkse Red Bull-faciliteit. Het complex bood aan om opnieuw twee GP’s te organiseren, nadat eerder de races in Canada en de vervangende GP in Turkije door coronaperikelen niet door konden gaan. Om alsnog een mooi gevulde kalender te creëren, besloot de Formule 1 om wederom tweemaal op de Red Bull Ring te racen.

Vorig jaar kwam de sport zogezegd eveneens tweemaal op rij in actie in Spielberg. De seizoensopener werd destijds een prooi voor Mercedes F1-coureur Valtteri Bottas. Max Verstappen viel al vroeg in de race uit. De GP van Stiermarken 2020 werd gewonnen door Lewis Hamilton, voor Bottas en Verstappen.

Tijden F1 GP van Oostenrijk op de Red Bull Ring

Het tijdschema voor de Grand Prix van Oostenrijk is ongewijzigd ten opzichte van de race van afgelopen weekend. Dat houdt in dat de vrijdagtrainingen om 11.30 uur en 15.00 uur van start gaan. Zaterdag wordt er vanaf 12.00 uur nog een uurtje getraind, de kwalificatie staat om 15.00 uur op het programma. De Grand Prix van Oostenrijk 2021 vindt plaats op zondag 4 juli en begint om 15.00 uur.

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 2 juli 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 2 juli 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 3 juli 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 3 juli 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 3 juli 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 3 juli 15.48u-16.00u Race Zondag 4 juli 15.00u