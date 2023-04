George Russell reed een sterke race in Australië, maar moest kort na de eerste herstart zijn W14 met motorpech stilzetten. De vlammen sloegen uit de uitlaat, waardoor meteen al zeker was dat de schade groot zou zijn. Na de wedstrijd werd de kapotte power unit naar Brixworth gebracht - de plaats waar Mercedes de krachtbronnen ontwikkelt - en grondig gecontroleerd door het personeel aldaar. Daar is gebleken dat een defecte cilinder de oorzaak was van de uitvalbeurt.

Het is nog niet duidelijk waarom de cilinder het begaf, maar wel staat vast dat Russell in Baku over een nieuw interne verbrandingsmotor beschikt. Het is nog de vraag of Mercedes ook zijn hybride systeem vervangt. In Azerbeidzjan krijgt de Brit zijn tweede krachtbron, waardoor een gridstraf uitblijft. Doordat het Duitse merk nog niet helemaal weet waarom de cilinder de geest gaf, zijn er zorgen ontstaan over de betrouwbaarheid van de Mercedes-motor. In Bahrein teisterde een pneumatisch probleem de Mercedes-aangedreven McLaren van Lando Norris, waardoor hij in de slotfase uitviel. Dit was ander malheur dan waar Russell mee te maken had. Dat team was in Jeddah genoodzaakt om nagenoeg alle motorcomponenten in de auto van Norris te vervangen.

Mercedes is niet het enige team dat te maken heeft met betrouwbaarheidsproblemen. Ferrari plaatste op zondagochtend in Bahrein nieuwe control electronics in de auto van Charles Leclerc. Later die dag viel de Monegask in de GP uit door problemen met het nieuwe component. Door de beschadigingen moest Ferrari in Saudi-Arabië naar de derde control electronics grijpen, wat Leclerc een gridstraf opleverde. De Haas van Nico Hülkenberg ontvangt voor Baku een nieuwe MGU-K, terwijl AlphaTauri in Jeddah de Honda-motor achterin de auto van Nyck de Vries moest vervangen. Voorlopig is de Renault-power unit in de auto van Esteban Ocon en Pierre Gasly het betrouwbaarst gebleken.

Video: George Russell valt uit door motorproblemen in Melbourne