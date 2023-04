Hill: Waarom F1 het dreigement van Verstappen serieus moet nemen

De Formule 1 introduceerde in 2021 een sprintrace op zaterdag. Bij drie races werd het gebruikelijke format overboord gegooid door na VT1 al op vrijdag te kwalificeren, gevolgd door een korte race op zaterdag en de Grand Prix op zondag. De bazen van F1 zijn dermate blij met het format dat voor 2023 is besloten om het aantal sprintweekenden uit te breiden tot zes stuks, terwijl hoogstwaarschijnlijk ook het format op de schop gaat met de toevoeging van een aparte kwalificatie voor de sprintrace. Dat niet iedereen fan is van de sprintraces, bleek echter wel uit de uitspraken die Max Verstappen in Australië bij de Portugese televisie deed toen hij werd geconfronteerd met de mogelijke veranderingen.

Verstappen is eerder al kritisch geweest over het fenomeen sprintraces in de Formule 1, maar in Melbourne deed hij er een schepje bovenop. "Ik hoop niet dat er te veel veranderingen worden doorgevoerd, want anders ben ik hier niet lang meer", zei de tweevoudig wereldkampioen. "Ik ben er absoluut geen fan van. Als we allemaal van dit soort dingen gaan doen, wordt het weekend nog intenser. We rijden al zoveel races, dus ik denk niet dat dit de juiste weg is. We gaan richting seizoenen met 24 of 25 races. Als we dan nog meer dingen gaan toevoegen, dan is het mij het niet meer waard. Daar geniet ik niet van."

Geen tijd verspillen aan overbodige dingen

In hoeverre moeten de uitspraken van Verstappen serieus genomen worden? Die vraag komt uitgebreid aan bod in de Sky Sports F1 Podcast, waarin onder andere Damon Hill zijn opwachting maakt. De wereldkampioen van 1996 is van mening dat de Formule 1 het dreigement van de coureur van Red Bull Racing wel degelijk serieus moet nemen. "Het dreigement van Max om met pensioen te gaan is heel ongebruikelijk. Het is ietwat vreemd om te horen, toch?", zegt Hill, die betwijfelt of Verstappen het naar zijn zin heeft tijdens de F1-weekenden met een sprintrace. "Plezier is denk ik een belangrijk punt. Heeft hij plezier? Want soms denk ik dat hij het niet naar zijn zin heeft. Maar je moet denk ik wel houden van wat je doet, anders wordt het een sleur."

Verstappen heeft eveneens aangegeven dat hij sprintraces overbodig vindt en niet bij het DNA van de Formule 1 vindt passen. Zo ver wil Hill zelf niet gaan, maar de voormalig coureur van onder meer Williams en Jordan kan wel begrip opbrengen voor dat standpunt. "Ik denk dat bij Max meespeelt dat hij zijn tijd niet wil verdoen aan overbodige dingen die eigenlijk alleen zijn bedacht om maar te vernieuwen. Ik denk dat hij zo'n type persoon is", concludeert Hill. "Ik kan me dus voorstellen dat hij dit zegt omdat hij denkt: 'Ik ben hier gekomen om Grands Prix te winnen. Ik wil gewoon één race die iets betekent, ik wil geen races met slechts de helft van de waarde winnen. Wat heb je daar aan op je CV?' Men gaat zich echt niet afvragen hoeveel sprintraces iemand gewonnen heeft."