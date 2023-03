In de Formule 1 was het decennialang gebruikelijk dat de teams de krachtbronnen in hun bolides naar hartenlust konden wisselen. Denk aan het eerste turbotijdperk in de jaren 80, toen er zelfs speciale kwalificatiemotoren werden gebouwd. Ook in de jaren 90 en het begin van het huidige millennium waren er nog geen regels over de hoeveelheid motoren die coureurs per seizoen mochten gebruiken, maar dat veranderde in 2004. Vanaf dat jaar moesten de motoren minimaal één raceweekend meegaan. Wie tijdens het weekend toch een motor moest wisselen, moest tien plaatsen inleveren op de startgrid.

Hoeveel motorcomponenten mag een F1-coureur per seizoen verbruiken?

Anno 2023 schrijven de sportieve reglementen in artikel 28.2 het volgende voor wat betreft het aantal motorcomponenten dat gebruikt mag worden in één seizoen: drie interne verbrandingsmotoren, drie turbochargers, drie MGU-H's, drie MGU-K's, twee energy stores en twee control electronic. Ook voor de versnellingsbak en uitlaatsystemen gelden limieten: per seizoen mogen er acht uitlaten gebruikt worden, voor respectievelijk de behuizing en cassette, én de interne onderdelen van de versnellingsbak geldt een limiet van vier stuks.

Meer over de motoren in de Formule 1: Hoe werkt een F1-motor? Vermogen, brandstof, MGU-H en meer

Welke straffen worden uitgedeeld voor het gebruik van te veel componenten? Wie meer onderdelen gebruikt dan de reglementen toestaan, kan rekenen op een straf. In artikel 28.3 van de sportieve F1-reglementen wordt uiteengezet welke maatregelen er genomen worden: Een coureur krijgt tien plaatsen gridstraf als hij voor het eerst een extra motorcomponent moet gebruiken

Een coureur krijgt vijf plaatsen gridstraf voor iedere keer dat hij dat onderdeel daarna nogmaals wisselt

Als een coureur meer dan vijftien plaatsen gridstraf krijgt door het wisselen van motorcomponenten, moet deze rijder achteraan de grid starten. Wat betreft de versnellingsbak geldt dat de straffen uiteen worden gezet in artikel 29.2 d) van het sportieve reglement: Een coureur krijgt vijf plaatsen gridstraf als het maximum aantal van een van de versnellingsbakcomponenten wordt overschreden

Een coureur krijgt opnieuw vijf plaatsen gridstraf voor iedere keer dat deze component daarna weer vervangen wordt

Als een coureur beide componenten van de versnellingsbak wisselt, krijgt een coureur ook vijf plaatsen gridstraf. In 2022 gold dat dit nog leidde tot tien plekken straf. Hoeveel motorcomponenten hebben de coureurs gebruikt in 2023? Het F1-seizoen 2023 is nog jong en dat houdt in dat vrijwel alle coureurs momenteel nog met hun eerste motorcomponenten rijden. De enige uitzondering op de regel is Charles Leclerc. De Ferrari-coureur moest al voor de start van de GP van Bahrein zijn energy store en control electronics wisselen, waardoor hij met beide onderdelen in de gevarenzone is gekomen. De Monegask viel vervolgens in de race uit met opnieuw een kapotte control electronics, waardoor hij in Saudi-Arabië als eerste coureur een motorstraf krijgt in 2023. Team Coureur ICE TC MH MK ES CE EX GO GI 3 3 3 3 2 2 8 4 4 Red Bull Verstappen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Perez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ferrari Leclerc 1 1 1 1 2 2 1 1 1 Sainz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mercedes Hamilton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Russell 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alpine Gasly 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 McLaren Norris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Piastri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alfa Romeo Bottas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Zhou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aston Martin Alonso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Stroll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Haas Magnussen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hülkenberg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AlphaTauri Tsunoda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 De Vries 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Williams Albon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sargeant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ICE=Verbrandingsmotor, TC=Turbocharger, MH=MGU-H, MK=MGU-K, ES=Energy store, CE=Control electronics, EX=Uitlaatsysteem, GO=Buitenkant versnellingsbak, GI=Binnenkant versnellingsbak

Overzicht gridstraffen voor motorwissels in F1 2023

GP Saudi-Arabië: Tien plaatsen gridstraf voor Charles Leclerc voor derde control electronics