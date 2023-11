Het Formule 1-weekend in Las Vegas begon nogal opmerkelijk met de losgeschoten putdeksel die de Ferrari van Carlos Sainz flinke schade toebracht en tot overmaat van ramp ook een gridstraf voor de Spanjaard opleverde. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur is op zondag daar nog altijd woedend over en gaat in gesprek om de schade gecompenseerd te krijgen. "We maken absoluut meer kosten. De vloer is stuk, de versnellingsbak is klaar, de batterij is beschadigd en de motor is overleden", noemt de Franse teambaas, die ook gesprekken wil gaan voeren over compensatie voor die gebroken onderdelen. "Daar gaan discussies over komen, maar de beslissing gaat een ander ding worden."

Vasseur kan niet genoeg benadrukken wat voor impact de schade voor het team heeft. Zeker gezien de beperkte bestedingsruimte dat Ferrari heeft, gaat het er flink inhakken voor de Italiaanse renstal. "Er is geen uitzondering in het budgetplafond voor dit soort crashes", verklaart 55-jarige technicus. "We hebben grote consequenties aan de financiële kant, aan de sportieve kant en ook op het gebied van reserve-onderdelen. Op het gebied van het budgetplafond gaat het geen makkelijke worden." De geroutineerde topman in de Formule 1 is ook woedend over de manier waarop de FIA in eerste instantie aangaf dat er een putdeksel los zat. "We moeten over de omstandigheden ook met elkaar spreken. Dan gaat het niet alleen om de losse deksel, maar er zat ook iets van een minuut tussen de gele en de rode vlag", waarmee de Franse teambaas aangeeft dat het volgens hem te lang duurde voordat de sessie stil werd gelegd. "Er ligt daar een metaal onderdeel en ze komen met 340 kilometer per uur aan geracet."

Ook de Alpine van Esteban Ocon raakte zwaar beschadigd. Volgens Vasseur had dit allemaal voorkomen kunnen zijn als de FIA liet weten dat er wat op het asfalt lag. "Ze hebben ons niets gezegd. We wisten de reden van de gele vlag ook niet", zegt een nog altijd gefrustreerde Fransman. "Ik ben dus bozer op de manier waarop er met het incident werd omgegaan dan over het incident zelf. Het incident is namelijk wat vaker gebeurd, ik denk dat het heel lastig is om dit op te lossen."