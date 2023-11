Na de problematische vrijdag heeft de Formule 1 de rest van het weekend in Las Vegas met volle teugen kunnen genieten van de baan langs de hoogtepunten van de gokstad. Toch bleven er het gehele weekend negatieve geluiden klinken in de paddock. Ook Max Verstappen hield ook zijn mening niet voor hem en vond dat er te veel show was en te weinig focus op de racerij. Lewis Hamilton denkt dat die kritiek verstomt na de spectaculaire race op zondag. "Hier was een betere race dan op de meeste circuits waar we zijn geweest", laat de Engelsman na afloop van de Grand Prix optekenen.

Vanaf het moment dat F1 bekendmaakte dat ze naar Las Vegas zouden afreizen was bekend dat Hamilton groot voorstander is van de race in Nevada. "De race was heel goed. Het was één van de beste races", noemt de 38-jarige meervoudig F1-kampioen. "Heel veel mensen, bijna alle media, iedereen was zo negatief over de race en de show en alles. Ik dacht al direct van 'eerst maar eens kijken wat er gaat gebeuren. Het lijkt een beetje op Baku, alleen is het hier beter."

In Las Vegas begon het Formule 1-weekend al op woensdag, toen onder leiding van F1-eigenaren Liberty Media er een openingsceremonie werd georganiseerd. Hamilton werd gevraagd of er een goede balans was tussen sport en show, maar daar wil de geroutineerde coureur geen uitspraken over doen. "Ik heb hier geen entertainment gezien, dus dat weet ik niet", verklaart de Mercedes-coureur. "Die kant van dit weekend heb ik niet gezien. Maar zoals ik al zei, er is veel kritiek geweest op drie races in de VS en dat ze de races op old school-circuits in Europa terug wilden." Hamilton onderstreept dat wat hem betreft F1 bewezen heeft dat Las Vegas op de kalender moet blijven: "Ik neem mijn hoed af voor de organisatoren van de show en ik kan niet wachten om volgend jaar!"

Hamilton had in de top-vijf kunnen komen, maar na een touché met Oscar Piastri waren de kansen daarop vervlogen. "Ik heb geen idee wat er nodig zou zijn geweest", noemt de Mercedes-rijder. "Maar ik ben blij dat er ten minste een aantal punten gescoord zijn. Ik weet wel dat er in ieder geval een podium in had gezeten."