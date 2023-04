Na het moeizaam verlopen 2022 had Mercedes hoge verwachtingen van de W14, maar in de eerste drie races van het nieuwe seizoen wist de bolide daar niet aan te voldoen. Het heeft ertoe geleid dat het team een andere koers gaat varen met het ontwikkelingsprogramma, in de hoop dat men op die manier terrein goed gaat maken op de naaste concurrenten. Toch zijn er ook fundamentele problemen met de W14 die gedurende het seizoen niet verholpen kunnen worden. Voor een oplossing van deze issues moet het ontwerp voor volgend jaar flink op de schop. Een van deze fundamentele problemen lijkt de zitpositie te zijn, afgaande op de kritiek die Lewis Hamilton hierop leverde in de aanloop naar de GP van Australië.

"Ik weet niet of men dit weet, maar wij zitten veel dichter bij de voorwielen dan alle andere coureurs. Onze cockpit is te ver voorwaarts geplaatst. Als je rijdt, lijkt het alsof je op de voorwielen zit. Dat is tijdens het rijden zo ongeveer het slechtste gevoel dat je kan hebben", zei hij daar in Melbourne over. "Het zorgt voor een grote verandering in de houding van de auto en hoe je de bewegingen ervaart. Het is minder voorspelbaar dan wanneer je verder naar achteren en meer naar het midden zit. Daar heb ik echt moeite mee. Ik heb geluisterd naar het team en zij zeiden dat dit de weg was die we moesten inslaan. Als ik had geweten welk gevoel ik hierdoor zou krijgen, was het niet gebeurd. Het moet voor de toekomst veranderen, dat staat vast."

De bovenste SIPS is op de Mercedes W14 opnieuw verwerkt in de vleugel naast de cockpit. Illustratie: Giorgio Piola

Mercedes heeft duidelijk veranderingen doorgevoerd om porpoising en bouncing, waar Hamilton en teamgenoot George Russell in 2022 last van hadden, te verminderen. De positie van de cockpit is echter niet veranderd, want dan waren er meer ingrijpende veranderingen aan de auto nodig geweest. De positionering van de cockpit heeft namelijk een forse invloed op de gewichtsverdeling, de wielophanging en aerodynamica. Aangezien er zoveel gesproken is over de beslissing van Mercedes om verder te gaan met de 'zeropods', is het wellicht zinnig om hier te beginnen. Zo is de bovenste side impact protection structure (SIPS) op zowel de W13 als de W14 verpakt in een soort vleugel naast de cockpit.

In de lengterichting is er een window van 50 millimeter waarin de bovenste SIPS gemonteerd moet worden, al is de exacte plek van dat window afhankelijk van waar de cockpit gepositioneerd is. Het gevolg is dat de SIPS verder naar achteren geplaatst hadden kunnen worden als de cockpit van de Mercedes in 2023 niet zo ver voorwaarts had gezeten. Zo'n verandering van de positie van de cockpit had dan ook geresulteerd in wijzigingen aan het ontwerp van de sidepods, wat mogelijk had kunnen leiden tot een totaal ander concept dan wat Mercedes momenteel gebruikt. Nu heeft het team concessies gedaan wat betreft de inlaat van de sidepods, die smaller en hoger is gemaakt en relatief gezien verder naar achteren is geplaatst dan op de W13.

De sidepods zijn op de Mercedes W14 zichtbaar verder naar achteren geplaatst dan op de W13. Illustratie: Giorgio Piola

De positie van de vooras speelt ook een rol in het gevoel dat Hamilton heeft in de W14. De positie ervan wordt voorgeschreven door de reglementen, waarin is bepaald dat die in de lengterichting binnen een window van 100 millimeter achter de voorkant van het chassis. De verder naar achteren geplaatste cockpit van de Red Bull Racing RB19 zorgt niet alleen voor meer ruimte tussen de coureur en de vooras dan bij de W14 van Mercedes, maar ook is er hierdoor meer ruimte in het deel onder de zitpositie van de coureur. Daardoor kunnen diverse zaken wat betreft elektronica en accessoires onder het chassis geplaatst worden, in plaats van dat ze - zoals gebruikelijk - in de sidepods verwerkt worden.

Dit heeft een extra voordeel, want het geeft de ontwerpers meer vrijheid bij het ontwerpen van de sidepods. Mede hierdoor heeft Red Bull in vergelijking met diverse rivalen een veel grotere undercut onder de sidepods.

De voorwielophangingen van de Red Bull RB18 en RB19 met elkaar vergeleken. Illustratie: Giorgio Piola

Mercedes heeft qua voorwielophanging geen ingrijpende veranderingen doorgevoerd in 2023, maar Red Bull heeft dat wel gedaan. Op de RB19 zit de vooras iets verder naar voren dan op de RB18. Het is niet duidelijk of het Oostenrijkse team deze keuze heeft gemaakt met het oog op de veranderingen aan de banden van Pirelli, dat daarmee het door de voorbanden gegenereerde onderstuur wilde verminderen, of dat het een algemene verbetering is ten opzichte van de situatie in 2022. Het is echter duidelijk dat het invloed heeft op het rijgedrag van de auto, terwijl ook de aerodynamische relatie die de door de montage van de voorwielen veroorzaakte turbulentie heeft met de voorvleugel, de vloer en de sidepods verandert.

Vergelijking van de cockpitposities van de Mercedes W14 en de Red Bull RB19. Illustratie: Camille De Bastiani