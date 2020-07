Verstappen was met versnellingsbak bezig voor crash, onthult Horner

Verstappen moest zodoende even volgas geven richting de twaalfde bocht, terwijl het asfalt daar natter was dan de achtvoudig Grand Prix-winnaar had verwacht. De voorwielen van de Limburger blokkeerden, waarop de auto tegen de bandenstapels schoof. Daarbij brak de voorvleugel af en liep de voorwielophanging aan de linkerzijde zware schade op. Verstappen kon zijn wagen hierna nog wel naar de grid sturen, waar zijn monteurs er ternauwernood in slaagden om de wagen op tijd op te lappen voor de start van de race.

“Ik volgde de outlap op een monitor en zag Max wijd gaan bij de bochten zes en zeven”, beschrijft Horner de situatie in een blog op de website van het team. “Hij was aan het pushen om te kijken waar de grip was en probeerde vervolgens op weg naar de twaalfde bocht de achtste versnelling te synchroniseren, wat betekent dat je volgas moet gaan om die synchronisatie te krijgen. Het circuit was echter gladder dan hij had verwacht en de banden waren vrij koud. Niemand geloofde zijn ogen toen hij van de baan raakte en in de bandenstapels belandde.”

“Gelukkig had hij zijn motor aan de praat gehouden en kon hij de auto achterwaarts de bandenstapels uit rijden”, vervolgt hij. “We wisten niet zeker hoe groot de schade was en moesten snel beslissen of we hem naar de pits zouden roepen, maar kozen ervoor om hem door te sturen naar de grid om te kijken of we de klus konden klaren zonder dat hij zijn gridpositie hoefde op te geven. Toen de monteurs de RB16 van Max aan de achterkant van de grid ophaalden en hem over de startopstelling naar voren duwden, hadden we dus nog geen idee of we het werk wel op tijd gedaan konden krijgen.”

Monteurs Red Bull kregen applaus van andere teams

“We hadden op het scherm gezien dat de spoorstang en aandrijfstang waren afgebroken, maar het was nog een vraagteken of de wishbone en upright van de ophanging ook schade hadden opgelopen. Als dat het geval was geweest, dan zou het 'game over' zijn geweest”, aldus Horner, die daarna nog maar eens benadrukte dat de monteurs aan de auto van Verstappen een heldendaad hebben verricht. “Het grappige was dat ik niet eens gestrest was. Want als er iemand in staat is om deze reparatie snel uit te voeren, dan zijn het onze monteurs wel."

"Het was een race tegen de klok om de onderdelen te vervangen, wat een gigantisch karwei is omdat ze redelijk complex zijn. Je moet sensationeel piano kunnen spelen om met je vingers in de ruimten te kunnen komen waar je moet zijn, zo krap zijn deze wagens ontworpen", gaat Horner verder. "Maar vijf minuten voor het moment dat we de grid moesten verlaten, gaf de hoofdmonteur een knipoog naar me om aan te geven dat het er goed uitzag en met nog 25 seconden te gaan gingen de wielen erop. De monteurs van de andere teams gaven de jongens een applaus terwijl ze van de grid gingen. Dit was een absoluut toonbeeld van teamwork. Iedereen werkte in perfecte harmonie samen om de klus geklaard te krijgen.”

Verstappen stuurde de race vervolgens naar een fraaie tweede plaats. “Max heeft het incident uit zijn hoofd weten te zetten, wat echt een teken van volwassenheid is”, stelt Horner, die zich ook tevreden toont met de vijfde plek die Alexander Albon in de Hongaarse Grand Prix behaalde. “We weten dat Mercedes een zeer sterk pakket heeft en dat Racing Point ook een erg snelle auto heeft. Dat we de Racing Points verslagen hebben - met Alex voor Sergio Perez - en tussen de twee Mercedessen zijn gefinisht, daarmee hebben we de boel nog aardig gered, nadat we aanvankelijk een zeer moeilijk weekend tegemoet leken te gaan.”

Red Bull had in de eerste races niet het tempo om Mercedes uit te kunnen dagen, maar volgens Horner is de RB16 wel degelijk een zeer goede auto. “We hebben wat werk te doen om Mercedes bij te kunnen halen, maar dat is waar het hele team zich nu op focust. We moeten de problemen die we hebben aanpakken, maar volgens mij is de RB16 in de basis een erg goede auto. We moeten er alleen voor zorgen dat we de volledige performance eruit halen en de problemen met de bestuurbaarheid oplossen", besluit Horner.