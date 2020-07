Binotto: Schumacher goed bezig maar te vroeg voor besluit over F1

De naam Schumacher terug in de Formule 1 en dan nog ook eens bij Ferrari, het team waarmee Der Michael vijf van zijn zeven wereldtitels behaalde. Het is een droom die bij velen leeft. Of het ooit zover komt, is een groot vraagteken. Zoon Mick laat zo nu en dan aardige dingen zien op de baan, maar lijkt vooralsnog niet gezegend met het talent dat zijn vader naar grote successen bracht.

Mick is momenteel bezig aan zijn tweede jaar in de Formule 2, waarin hij vorig jaar een race op zijn naam wist te schrijven maar in het kampioenschap slechts twaalfde zou worden. De 21-jarige kwam in Oostenrijk niet heel lekker uit de startblokken, maar stond afgelopen weekend in Hongarije tot tweemaal toe op het podium om de beker voor de derde plaats in ontvangst te nemen.

“Mick is volgens mij absoluut goed bezig”, zegt Binotto op de vraag van Motorsport.com wat hij vindt van de verrichtingen van Schumacher tot dusver in 2020. “Hij doet het een stuk beter dan vorig jaar en dat was ook belangrijk voor zijn tweede jaar in de Formule 2. Maar hij laat progressie zien. En volgens mij heeft hij sinds de start van het seizoen ook stappen gemaakt. Hij had wat pech, maar als je naar zijn resultaten in Hongarije kijkt, dan heeft hij het erg goed gedaan. Mick maakt dus progressie, wat belangrijk is.”

Mocht Ferrari Schumacher in de Formule 1 willen brengen, dan zal er een plekje moeten worden gezocht bij een van de klantenteams, Alfa Romeo of Haas. Nog los van of het wenselijk zou zijn om Mick direct bij het grote Ferrari in te laten stappen, is de renstal uit Maranello voorlopig voorzien met Charles Leclerc en Carlos Sainz. “Wat betreft volgend jaar is het denk ik echt te vroeg om nu al een beslissing te nemen”, laat Binotto weten op de vraag of het team op zoek zal gaan naar een Formule 1-zitje voor 2021. “We zijn hierover heel open en eerlijk naar hem. Zijn algehele presteren in het kampioenschap zal belangrijk zijn.”

Schumacher heeft aan Binotto een grote supporter, maar de Italiaan geeft de Duitser wel een duidelijke opdracht mee: blijf jezelf ontwikkelen. “Hij zal een Formule 1-zitje krijgen wanneer wij van mening zijn dat hij over het geheel genomen voldoende vooruitgang heeft geboekt. Hij moet eenvoudigweg doorgaan met wat hij nu aan het doen is. En dan zullen we later in het seizoen een beslissing nemen.”

Met medewerking van Frankie Mao