Mercedes kon Hamilton niet helpen bij start vanwege radioregels

Na de formatieronde zette Hamilton zijn Mercedes op de eerste startpositie neer en vrijwel meteen vertelde hij het team dat “de motor klinkt alsof die gaat afslaan”. Op de pitmuur wist het team dat er eigenlijk geen probleem was en dat de Brit zich op de start kon richten, maar de restricties rond het coachen tijdens de formatieronde zorgden ervoor dat het team dat niet kon vertellen. “Lewis rapporteerde in de formatieronde een probleem waarbij hij dacht dat de motor zou afslaan”, zei Shovlin in een video van Mercedes. In werkelijkheid ging het echter om een sensorprobleem dat alleen merkbaar was als de motor stationair draaide.

“Het was dus geen probleem, de motor zou niet afslaan en er is hoe dan ook een bescherming waardoor de motor niet afslaat”, vervolgt Shovlin. “Maar we konden hem niet vertellen dat alles oké was. Dat komt door de regels die je verbieden om gedurende de formatieronde te praten tegen de coureur. Dus we wisten dat het in orde was, maar hij moest zich wat zorgen blijven maken totdat hij van zijn plek wegreed.” Diezelfde restricties voor radiocommunicatie in de formatieronde leverde beide Haas-coureurs een tijdstraf op, omdat zij door het team naar binnen werden geroepen om een setje slicks te halen.

Lichtjes op stuur bedoeld voor proefstarts

Het was hoe dan ook een bewogen start voor Mercedes op de Hungaroring. Hamilton kon ondanks de problemen die hij vermoedde ‘gewoon’ een goede start maken, maar dat gold niet voor teamgenoot Valtteri Bottas. Hij rolde voor het doven van de lichten al naar voren en kwam vervolgens slecht weg toen de lichten wel uitgingen. De Fin verklaarde dat hij reageerde op een lichtje op zijn stuur, die volgens Shovlin dient voor het oefenen van de starts. “Zijn probleem was dat hij reageerde op een van de lichtjes op zijn stuur. En de reden daarvoor is dat hij gedurende het weekend zijn starts oefent op basis van de lichtjes op zijn stuur.”

“En om het doven van de lichten op de startgrid te simuleren, gaan de lichtjes op het stuur uit. Daar reageerde hij dus op, het leidde hem af”, vervolgt Shovlin. “Gelukkig kon hij de koppeling grijpen en een valse start afwenden.” De bolide van Bottas kwam weliswaar in beweging, maar een valse start maakte hij niet doordat hij binnen de marges bleef van wat is toegestaan. Shovlin: “Het systeem dacht dus niet dat het een valse start was, omdat hij nog binnen zijn plek stond toen de lichten daadwerkelijk uitgingen. Het kostte hem wel een groot aantal plaatsen. Het resetten en klaar maken om te starten hield in dat iedereen al vertrokken was tegen de tijd dat hij op snelheid kwam.”

Met medewerking van Adam Cooper