Verstappen ligt niet wakker van reuring: "Maar ik zeg niet alles"

Waar Verstappen de schijnwerpers vaak op zich gericht weet door prestaties op de baan, is het in 2020 zoals aangegeven ook meermaals over randzaken gegaan. Of het nou om het knielen voor races gaat, zijn veelbesproken boordradio na contact met Lance Stroll of uitlatingen na de crash van Romain Grosjean: Verstappen ontketende een storm aan reacties. De inmiddels 23-jarige Nederlander kan zo'n storm echter prima van zich af laten glijden en ligt er naar eigen zeggen niet wakker van: "Nee, ik lig sowieso nergens wakker van. En als ik wakker word, is het misschien omdat ik ga eten", grapt hij tijdens een interview met De Telegraaf.

'Besef dat ik niet alles kan zeggen en doe dat ook niet'

In een eerder interview met Motorsport.com Nederland sprak pitreporter Jack Plooij nog de verwachting uit dat Verstappen door alle reuring 'in de toekomst niet meer zoveel zal zeggen'. Of dat ook daadwerkelijk het gevolg is, valt nog te bezien, al zegt Verstappen nu al wel te merken dat hij niet alles publiekelijk kan verkondigen. "Ik weet dat sommige dingen gevoelig liggen in de wereld. De situatie is anders dan pakweg vijf jaar geleden, ook op social media. Ik besef dat je niet alles kan zeggen. En dat doe ik ook zeker niet. Ik zeg waar het op staat, maar ik zeg niet alles wat ik denk. Ik heb elke dag wel zo’n momentje."

Waar Verstappen tijdens F1-weekenden dus niet alles eruit gooit, was hij tijdens de driedelige documentaire 'Whatever it takes' wel behoorlijk open - zelfs over thema's die hij normaal gezien liever niet met de buitenwereld deelt. Aan onder meer Motorsport.com Nederland liet hij echter weten dat die openheid geen verband houdt met het bovenstaande. Het is met andere woorden geen charmeoffensief. "Nee, ik denk dat er niets hoeft te worden opgepoetst. Kijk, zo ben ik gewoon. Of mensen vinden het leuk of niet. Als je het niet leuk vindt, moet je vooral niet verder kijken of luisteren. En als je het wel leuk vindt, dan hoop ik dat je mij blijft volgen."

Reuring of niet: Verstappen blijft rechtdoorzee

Hij voegde er via een videoverbinding tussen Monaco en het Amsterdamse theater Tuschinski aan toe karakterologisch onveranderd te blijven. "Ik ben altijd wel rechtdoorzee en zeg waar het op staat. Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat mensen zien hoe ik echt ben. Tijdens een Formule 1-weekend kun je natuurlijk niet alles zeggen zoals je wilt, ook al doe ik al best wel veel", aldus de tienvoudig Grand Prix-winnaar met een lach. "Maar ik denk dat het voor de mensen wel leuk is om iets meer inzicht te krijgen in hoe ik bijvoorbeeld privé ben en eigenlijk ben ik altijd wel zo'n beetje hetzelfde."

