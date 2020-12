"Het is niet echt fijn als je rustig over straat wilt lopen, maar als je last-minute een plekje wilt hebben in een restaurant dan is het wel een voordeel", begint Verstappen lachend in gesprek met de radio-DJ uit Hardenberg. Om daarna met een iets serieuzere noot te concluderen dat de roem van F1 hem niet heeft veranderd als mens: "Ik ben niet veranderd. Ik denk dat ik nog voor 99 procent hetzelfde ben als toen ik zestien was. Die ene procent komt misschien doordat je ouder wordt en ervaring opdoet. Maar ik denk echt dat ik gewoon dezelfde persoon ben."

De term bekendheid is tegenwoordig tweeledig: niet alleen in het echte leven, maar ook online. Met sociale media heeft de Limburger echter niet veel. "Ik had het natuurlijk liever niet, die sociale media. Ik heb liever dat we [als mensen] zonder hadden geleefd, dat is veel leuker joh."

Waar Verstappen zich maar weinig bezighoudt met het aantal volgers en zich evenmin wil laten leiden door bekendheid, draait het natuurlijk allemaal om één ding: winnen en meer specifiek wereldkampioen worden. "Wat mijn doel is qua wereldtitels? Heel moeilijk te zeggen. Kijk, als je in een goede auto zit, dan kan het ineens heel snel gaan. Maar aan het einde van je carrière moet je volgens mij gewoon terug kunnen kijken met de vraag: heb ik er het beste uit kunnen halen voor mezelf? Als je dan 'ja' kunt zeggen, dan denk ik dat het goed genoeg is. En of dat dan om één wereldkampioenschap gaat, om zeven, acht of nul, so be it."

Bekijk hierboven de volledige en ook meteen laatste aflevering van het gesprek tussen Max Verstappen en Edwin Evers.