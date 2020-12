De aanstaande jaarwisseling is voor de Formule 1 niet alleen de start van een nieuw seizoen, maar van een heel nieuw tijdperk. Vanaf middernacht mag er gewerkt worden aan het ontwerp voor de bolides van 2022. Tot op heden was het verboden om met windtunnels en CFD aan de aerodynamica van de gloednieuwe bolides te werken, ook al hebben de teams de nieuwe reglementen al geruime tijd in handen. De gedachtegang achter dit verbod tot 1 januari 2021 is eenvoudig: de FIA wilde voorkomen dat de grote teams met enorme budgetten veel eerder en veel meer energie zouden steken in de nieuwe wagens. Op deze manier hoopt de internationale automobielfederatie de onderlinge verschillen bij de start van het nieuwe tijdperk zo klein mogelijk te houden.

De gloednieuwe regels is niet de enige ingrijpende wijziging. De teams krijgen per 2021 namelijk ook te maken met de nieuwe verdeelsleutel voor aerodynamische ontwikkeling.

Verdeelsleutel windtunneltijd F1-teams:

Positie in WK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ of nieuw team 2021 90% 92,5% 95% 97,5% 100% 102,5% 105% 107,5% 110% 112,5% 2022-2025 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%

De hoeveelheid tijd die een team mag besteden aan simulaties wordt vanaf dit jaar bepaald op basis van de positie in het kampioenschap. Topteams mogen minder tijd besteden aan CFD en windtunnelwerk, de achterhoedeteams hebben meer tijd en kunnen zo de bolide meer ontwikkelen. Zo moeten de onderlinge verschillen kleiner worden, is de gedachtegang. Als we de nieuwe verdeling toepassen op het gebruik van de windtunnel, dan staat 100 procent voor 80 uur, met 320 runs en een bezettingsgraad van 400 uur. Dat houdt in dat Mercedes als nummer 1 het in 2021 moet doen met 'slechts' 90 procent daarvan, 72 uur, 288 runs en 360 uur. Williams daarentegen krijgt als hekkersluiter 112,5 procent, oftewel 90 uur, 360 runs en 450 uur. Deze verschillen nemen in 2022 nog verder toe, wanneer de constructeurskampioen slechts 70 procent van de overeengekomen windtunnel- en CFD-tijd mag besteden.

Men hoopt dat met deze reglementswijziging het gat tussen de top en de achterhoede kleiner wordt. Zoals bij elke nieuwe regel zoeken de teams direct naar mazen in de wet. Mercedes heeft als regerend kampioen de strategie al aangepast. De werkzaamheden voor 2021 zijn al vroeg in 2020 van start gegaan, terwijl de ontwikkeling van de W11 veel eerder dan je normaliter zou verwachten werd stilgelegd. Die keuze was niet heel lastig, aangezien de W11 de meest dominante wagen van het veld was. Mercedes had daardoor al snel in de gaten dat het wel heel gek moest lopen om niet weer beide titels te claimen. Daardoor kon de focus al snel verlegd worden naar de langere termijn.

Mercedes F1 W11 voorvleugel vergelijking Illustratie: Giorgio Piola

Om een beeld te geven van het moment waarop Mercedes de ontwikkeling stillegde: de laatste significante update vond plaats tijdens de Grand Prix van Toscane in september, de negende race van het seizoen. Op Mugello introduceerde de kampioensformatie een nieuwe voorvleugel met een aangepaste vormgeving van de flappen. Deze vleugel is sindsdien afgewisseld met de ‘oude’ voorvleugel, afhankelijk van de karakteristieken van het circuit. Dat betekent niet direct dat de wagen sindsdien helemaal niet meer ontwikkeld is aangezien er gedurende het seizoen altijd verbeteringen worden doorgevoerd, met name op het gebied van gewichtsbesparing. Op aerodynamisch vlak was het echter zeer stil sinds de betreffende race in september.

In diezelfde periode zagen we teams als Red Bull Racing en Ferrari, grootmachten met vergelijkbare middelen, het DNA van hun wagens volledig overhoop gooien om de achterstand op Mercedes te verkleinen. Dat lukte inderdaad, maar lag dat vooral aan hun ontwikkeling of kwam het door de stilstand in Brackley? Deze aanpassingen hebben voor de achtervolgers in elk geval nuttige data opgeleverd en gezien het gebrek aan regelveranderingen voor 2021 kunnen veel elementen worden meegenomen naar het nieuwe seizoen.

Kijkend naar de toekomst

De meest logische conclusie is dat Mercedes een groot deel van het voorbije seizoen heeft gebruikt om zich in alle rust voor te bereiden op 2021, ten koste van nieuwe updates in 2020. Door deze vroege focus op de ontwikkeling van de nieuwe wagen kan de formatie een aanzienlijk deel van de tijd in 2021 besteden aan het ontwerp van de 2022-bolide. Daarmee kan de nadelige verdeelsleutel ten opzichte van de concurrentie rechtgetrokken worden of zelfs worden omgezet in een voordeel.

De reglementen schreven enkel voor dat vanaf middernacht pas gestart mag worden met aerodynamica-simulaties. Dat houdt niet in dat de formaties al diverse CAD-modellen en windtunnelmodellen klaar hebben staan om te testen. En op basis van wat we afgelopen F1-seizoen gezien hebben, zou je mogen verwachten dat Mercedes - opnieuw - met een voorsprong begint.