McLaren tempert verwachtingen na uitstekend seizoen

McLaren is de laatste paar jaar duidelijk aan een opmars bezig. Na een teleurstellende periode waarin het met motorpartner Honda zelfs negende werd in het kampioenschap, was er dit jaar (met Renault) een derde plaats te vieren. En hoewel het team volgend seizoen overstapt naar de dominante Mercedes-krachtbronnen, verwacht teambaas Andreas Seidl niet dat McLaren dan ook meteen titelkandidaat is. “Ik denk dat het volgend jaar weer een gevecht zal zijn, waarschijnlijk tussen vier of vijf teams. De strijd om P3 tot P7 zal vergelijkbaar zijn met wat we dit jaar hebben gezien.”

Seidl vindt dan ook dat zijn collega’s bij McLaren met beide benen op de grond moeten blijven staan. “We moeten gewoon realistisch blijven over wat er mogelijk is. We worden nog steeds beperkt door een verouderde infrastructuur. Het zal nog zeker drie jaar duren voor alles op orde is en daarna hebben we tijd nodig om alles zo in te richten dat we er de vruchten van kunnen plukken. Tot die tijd zijn we gewoon beperkt. Maar toch zit er nu al meer potentieel in het team en dat proberen we voor volgend jaar te benutten.”

McLaren kondigde onlangs aan dat het een nieuwe investeerder heeft gevonden die ruim 200 miljoen euro in het laatje brengt. Dat geld is meer dan welkom, vervolgt Seidl. “Het zorgt ervoor dat we met een gelijk budget als de grote teams kunnen werken. Het betekent dat we onze infrastructuur kunnen vernieuwen. We zijn daar vorig jaar mee begonnen en het is van cruciaal belang voor onze concurrentiepositie. Nu hebben we gewoon tijd nodig om aan ons plan te blijven werken. Het is ook belangrijk dat we ons niet laten meeslepen door de resultaten van dit jaar. We hebben nog een lange weg te gaan.”

De financiële injectie en de sportieve successen van afgelopen seizoen gaven het team een flinke oppepper en dat was te merken. Zowel in de paddock als in het McLaren Technology Centre in Woking loopt men weer met opgeheven hoofd rond. “Ik ben er trots op om deel uit te mogen maken van het McLaren F1-team en ik denk dat elk lid van het team erg trots kan zijn op wat we dit jaar hebben bereikt”, aldus Seidl. “Het was een flinke uitdaging met de uitbraak van de pandemie. We hebben in deze periode veel tijd verloren, maar de betrokkenheid die iedereen heeft getoond was erg bemoedigend om te zien. Het laat zien dat we op de goede weg zijn en dat we de komende jaren ook als team de volgende stappen kunnen zetten.”

De prestaties van McLaren komen uiteraard aan bod in deel 2 van GPUpdate Podcast terugblik op het seizoen 2020. Je kunt 'm hier beluisteren of abonneren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.