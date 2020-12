Wie zijn de nieuwe investeerders in het F1-team van McLaren?

McLaren werd hard geraakt door de coronaviruspandemie, maar het jaar 2020 kreeg uiteindelijk een zeer positieve wending. De renstal pakte twee podiumplaatsen, bleef slechts één race puntloos en eindigde zo op de derde plek in het kampioenschap voor constructeurs. In Abu Dhabi stelde de renstal bovendien een kapitaalinjectie veilig: MSP Sports Capital betaalt 185 miljoen pond (204 miljoen euro) voor 15 procent van de aandelen in McLaren Racing. Dat aandeel kan mogelijk doorgroeien tot 33 procent.

MSP Sports Capital werd in 2019 opgericht als een samenwerking tussen partners Jeff Moorad, Jahm Najafi, Arne Rees en Steve Wasserman. De missie van het bedrijf is 'te investeren in professionele sportteams, competities en bedrijven in het sportieve ecosysteem die ambitieuze, uitdagende taken nastreven’. MSP Sports Capital mag dan nog een jong bedrijf zijn, maar de mannen erachter beschikken over de nodige ervaring. Moorad begon in de jaren ’80 als spelersmakelaar en was later onder andere aandeelhouder en CEO in honkbalteam Arizona Diamondbacks. Ook kocht hij in 2007 een NASCAR-team en zodoende ontmoette hij Zak Brown, de huidige CEO van McLaren Racing.

De fundering voor de overeenkomst tussen McLaren en MSP Sports Capital werd daar gelegd. De versteviging daarvan kwam nadat Moorad werd uitgenodigd om de GP van Bahrein van 2019 bij te wonen. “Ik kreeg de vraag of ik Zak wilde zien”, herinnert Moorad zich. “Dat bleek het begin van deze tocht te zijn, eerlijk gezegd. Zak introduceerde Jahm (Najafi) en mij bij Sjeik Mohammed in zijn tijd als voorzitter van McLaren. Toen [uitvoerend voorzitter] Paul Walsh erbij kwam, beval Zak aan dat Jahm en ik hem eens zouden bellen. Ik bracht wat tijd met Paul en daarna met Zak door middels een videogesprek en bepaalden toen dat er mogelijk een overeenkomst of samenwerking in zou kunnen zitten.”

'Juiste team, juiste mensen, juiste competitie'

De F1 was voor MSP Sports Capital eerder al interessant gebleken. Er werden gesprekken gevoerd met Force India toen dat team in 2018 onder curatele stond en dat was volgens Moorad de introductie in de sport. “In Williams hadden wij veel minder serieuze interesse, maar we hebben toen wel gekeken. Ik denk niet dat we blijer hadden kunnen zijn met hoe het heeft uitgepakt”, aldus Moorad. “Toen onze serieuze gesprekken met Paul en Zak begonnen, hebben we niet achterom gekeken. Dit was het team waarin we geïnteresseerd waren.”

Dat onderschrijft Najafi, die als mede-eigenaar van NBA-team Phoenix Suns ook niet onbekend is in de sportwereld. “In meer dan 35 jaar investeren ben ik zelden de combinatie van het juiste team met de juiste mensen in de juiste competitie tegengekomen”, stelt hij. Bij McLaren is dat dus wel het geval door de brede F1-visie van Liberty Media en de visie die Walsh, Brown en teambaas Andreas Seidl voor McLaren hebben. “Het komt zo zelden voor dat je de juiste mensen in zo’n situatie vindt, dat wij geen andere keuze hadden dan er zeker van te zijn dat we hierin gingen investeren en hun partner zouden worden. Wij kijken hier heel erg naar uit. Wij geloven in de algemene visie die Zak voor dit team heeft en we willen die visie - competitief blijven en in de nabije toekomst ook titels winnen - graag steunen.”

McLaren-baas Brown prijst intussen de door Liberty Media gemaakte keuzes en plannen voor de F1. De investering van MSP Sports Capital ziet hij als bewijs dat de strategie werkt. “De F1 was altijd een strijd wie het meest uit kan geven en zich het grootste verlies kan veroorloven, maar voor een franchise is dat geen aantrekkelijk model. De waardering van NBA-teams, Premier League-teams en MLB-teams groeit enorm voor de aandeelhouders. Liberty zag de kans om franchisewaarde te creëren voor raceteams om investeerders als MSP aan te trekken toen zij de F1 kochten. De komst van MSP valideert het bedrijfsplan van Chase [Carey] voor de sport en de investering van Greg [Maffei].”