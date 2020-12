Plooij: Verstappen moet geduld hebben, levert Red Bull wel in 2021?

2020 is voor velen een bijzonder jaar geweest. Zo ook voor pitreporter Plooij, die de eerste races van dit jaar zoals vele Formule 1-verslaggevers vanuit Nederland heeft moeten volgen. Zijn eigen belevenissen in het coronajaar zijn in het eerste gedeelte van dit eindejaarsinterview al uitgebreid aan bod gekomen, waardoor het nu ruim baan is voor alle actie tussen de witte lijnen: op het circuit dus. Die actie beoordeelt Plooij overigens met een 8.5. “Ik vond het toch wel erg goed hoor, een bijzonder jaar met veel vette races.”

Geduld is een schone zaak

De typering ‘goed’ geldt ook voor het seizoen van Verstappen, al bleek het materiaal van Red Bull niet zo goed als gedacht of wellicht gehoopt. Welke woorden passen dan bij het jaar van de tienvoudig Grand Prix-winnaar? “Geduld, vooral geduld. Hij moet geduld hebben. Maar dat staat niet in het woordenboek van de familie Verstappen of misschien ergens achteraan, heel dunnetjes geschreven. Het is ook zo verrekte moeilijk hè, want ze nemen een gok. Red Bull belooft van alles, Honda belooft van alles en tot dusver is het niet uitgekomen. Dan moet je het geduld bewaren. Niet gaan schoppen, niet gaan trappen en geen stenen door de ruit gooien. Af en toe een vlammetje aansteken en her en der trekken, maar verder geduld hebben.”

Maar raakt dat geduld ook een keer op of kan 2021 misschien het jaar worden? Helmut Marko repte vorig jaar al over de beste winter ooit. “Maar dat is leuk hè. Ook leuk dat hij dat nu al drie jaar heeft geroepen. Als hij dat nog een keer roept, dan gaan we met z’n allen keihard lachen, toch? Laat het eerst maar zien”, vervolgt Plooij het gesprek met Motorsport.com Nederland. Toch ziet de pitreporter wel aanknopingspunten voor 2021. “Ik hoor in het geruchtencircuit dat Honda een bom van een motor heeft gebouwd, met veertig pk erbij voor volgend jaar. Dat ze afscheid gaan nemen van Max on a high”, aldus de pitreporter. “Dat is in ieder geval wat wij horen, maar dat kan ook weer PR-praat zijn. Dat weet je natuurlijk niet. Maar als het wel zo is dat er achterin die Red Bull een dijk van een motor komt te liggen en dat het wellicht heel dicht bij elkaar komt te zitten, dan gaat Max ‘em pakken.”

Met die laatste woorden duidt Plooij op een gewenste titelstrijd met Lewis Hamilton, ook zeer zeker gewenst voor de Formule 1 als geheel. Maar goed: dat is toekomstmuziek, eerst nog even terug naar 2020: het jaar waarin de Britse Mercedes-piloot zijn zevende wereldtitel wist te pakken. Vooral de wijze waarop dat in Turkije gebeurde, beklijft bij fans en volgers. Het is voor Plooij zelfs hét hoogtepunt van het afgelopen F1-jaar. “Ja, omdat het zo'n enerverend weekend was. Een mooie race natuurlijk, maar ook zeker dat moment met zijn vader..."

"Ik heb zelf gekart met mijn zoon en zag zijn vader er dan ook bij staan op de baan. Zijn vader omhelsde hem [in Turkije], maar ze hebben ook een tijdje ruzie gehad. Zijn vader heeft drie baantjes genomen om hem ooit te laten karten hè. Ik werd er emotioneel van”, zegt Plooij die op dat moment ook moest terugdenken aan de belevenissen met zijn eigen zoon. Over het hele seizoen van Hamilton heeft Plooij trouwens nog wel een andere les. “Hij moet gewoon lekker gaan rijden joh en een beetje stoppen met al die statements. Ik vind het soms iets teveel. Niet meer doen. Gewoon kijken ‘waar is die Verstappen? Ah, daar. Die moet ik pakken’. Gewoon lekker racen dus.”

Bekijk hierboven het volledige video-interview met Jack Plooij. Naast het jaar van Verstappen (o.a. reuring in de pers) meer aandacht voor Lewis Hamilton, de wederopstanding van McLaren en de worsteling van Alexander Albon. Het nieuwe boek van Jack Plooij 'In de pits gebeurt altijd iets' is inmiddels overal verkrijgbaar.