Verstappen over Ferrari-schikking: "We willen gelijk speelveld"

Aan het einde van de wintertests in Barcelona maakte de internationale autosportbond FIA bekend een akkoord te hebben gesloten met Ferrari over de krachtbron die het Italiaanse team tijdens het Formule 1-seizoen 2019 heeft gebruikt. Er zijn veel twijfels over de legaliteit van de krachtbron, maar omdat volgens de FIA niet bewezen kan worden of de regels zijn overtreden, is er een schikking getroffen met de Italiaanse renstal, waarvan de details geheim moeten blijven. Dat Ferrari heeft ingestemd met een dergelijke regeling, wordt door velen opgevat als een verkapte schuldbekentenis, ook al houdt het team uit Maranello vol dat zij niets illegaals heeft gedaan.

“Ik laat het aan de teams over”, houdt Verstappen, die eind vorig jaar Ferrari beschuldigde van vals spel, zich tegenover onder andere Motorsport.com wijselijk op de vlakte. De Limburger refereert hier naar de zeven teams die een week geleden in een gezamenlijke verklaring hun ongenoegen hebben laten blijken over de gang van zaken. Zij eisen transparantie, maar de FIA weigert pertinent om meer informatie over de schikking vrij te geven. “Ik denk dat het in het belang van iedereen is dat we een gelijk speelveld hebben", voegt Verstappen daar nog wel aan toe, implicerend dat daar vorig jaar dus geen sprake van was. "Dat is wat we graag willen. Meer kan ik er niet over zeggen.”

Meteen nadat bekend was geworden dat de FIA en Ferrari het op een akkoordje hebben gegooid, kwam de aloude kritiek dat de autosportbond het Italiaanse team de hand boven het hoofd houdt. Gevraagd of hij erop vertrouwt dat de FIA juist optreedt in deze zaak, antwoordt Verstappen: “Ze hebben in het verleden de juiste beslissingen genomen. We zullen zien waar de teams en de FIA mee komen.” Mogelijk komt dit vertrouwen van Verstappen voort uit de ‘technical directives’ die de FIA vorig jaar uitvaardigde en waarmee het motorisch voordeel van Ferrari tijdens de tweede seizoenshelft als sneeuw voor de zon verdween.

Moment van de waarheid

Vorig jaar werd herhaaldelijk door Verstappen en Red Bull geroepen dat 2020 het jaar moet worden waarin de wereldtitel wordt gepakt. Op de vraag of hij er klaar voor is, reageert hij: “Het gaat niet alleen om mij. Het hele pakket moet snel zijn. We gaan het zien. We hebben de hele winter hard gewerkt om dit jaar een beter begin van het seizoen te hebben dan vorig jaar. Nu is het tijd om uit te vinden of we daar in geslaagd zijn of niet.”

Red Bull leek tijdens de tests aardig opgewassen tegen Mercedes, maar Verstappen houdt een slag om de arm. “Ik kijk tijdens het testen niet al te veel naar de tijden. Je weet namelijk niet waar de anderen mee bezig zijn. De teams deden op verschillende dagen hun long runs, terwijl het op sommige dagen waaide en op andere dagen niet. En op sommige dagen was het bewolkt en op andere dagen was het zonnig. Dat maakt het erg lastig om op basis daarvan iets zinnigs te zeggen. We hebben ons gewoon gefocust op ons eigen programma en daar zijn we redelijk tevreden over. Er zijn altijd dingen die nog beter kunnen, maar dat heeft iedereen. Ik kijk er nu gewoon naar uit om aan de slag te gaan, en dat we daarna ook maar klaar zijn met die vragen over de wintertests.”

Met medewerking van Jonathan Noble