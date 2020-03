Tech: De verandering waarmee Leclerc zijn starts wil verbeteren

Zoals we kunnen zien op de illustratie van tech-expert Giorgio Piola heeft Leclerc de testdagen gebruikt om het stuur te finetunen. De koppelingsflipper aan de achterzijde van het stuurwiel beschikt nu over een element (‘socket’ genaamd) waarin zijn wijs- en middelvinger geplaatst kunnen worden. Zo moet hij bij de starts een beter gevoel krijgen voor het bijtpunt van de koppeling.

Dit is zeker geen nieuw element: diverse coureurs hebben al aanpassingen doorgevoerd aan de stuurwielconfiguratie. Het laat wel zien dat Leclerc voor het nieuwe seizoen bezig is met de details om zijn eigen prestaties te verbeteren. De socket die tijdens de wintertests gebruikt werd, werd ter plaatse geproduceerd middels 3D-printing. Hierdoor konden snel kleine veranderingen doorgevoerd worden om Leclerc de optimale afstelling te laten vinden. Aangezien de start steeds crucialer wordt en de FIA het gebruik van de koppeling steeds scherper in de gaten houdt, is dit een belangrijk ontwikkelingsgebied voor de coureurs.

Hieronder bekijken we de belangrijkste veranderingen die Ferrari aan de stuurwielsystemen heeft doorgevoerd.