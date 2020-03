Verstappen hoopt op 'zo normaal mogelijk' weekend ondanks corona

“Het klopt dat het allemaal tricky is op het moment, maar we proberen er het beste van te maken en ons te focussen op de start van het seizoen”, laat Verstappen woensdag aan onder andere Motorsport.com weten. “Hopelijk krijgen we een spannend weekend”, probeert de Red Bull-coureur de aanwezige media eraan te herinneren dat er op zondag ook nog een race is. Op de vraag hoe anders het de komende dagen zal zijn vanwege het coronavirus, antwoordt de Nederlander: “Hopelijk niet heel anders. Het is momenteel lastig om daar iets over te zeggen, maar we proberen een zo normaal mogelijke week te hebben. Maar natuurlijk ben je wel een beetje voorzichtig.”

“We zijn nog niet helemaal op de hoogte van de maatregelen die worden genomen”, moet teamgenoot Alexander Albon bekennen. “We hebben hier natuurlijk de Melbourne Walk met allemaal gepassioneerde Australische fans die met je op de foto willen. Maar als je door de stad wandelt, dan merk je al dat er een andere sfeer hangt dan vorig jaar. Het zal [tijdens het weekend] ook anders zijn. Ik weet dus nog niet precies welke voorzorgsmaatregelen er worden genomen, maar hopelijk kunnen we een goede balans vinden tussen de veiligheid van de coureurs en de teams - want er is sprake van een serieus probleem - en het hebben van interactie met de fans.”

Over de impact die het coronavirus op het kampioenschap zal hebben, durft Albon geen voorspellingen te doen. “We hebben natuurlijk China al verplaatst zien worden”, merkt de Britse Thai op. “Het is erg onzeker wat er verder gaat gebeuren. Het is een zeer serieuze zaak en hopelijk nemen we de juiste voorzorgsmaatregelen, maar verder hebben we er zelf geen enkele controle over. We kunnen alleen invloed uitoefenen op hoe we zelf handelen, maar voor de rest kunnen we niet veel doen. We hebben inmiddels gezien dat Bahrein ook actie heeft ondernomen. Maar wij kunnen ons alleen focussen op onszelf en voor de rest moeten we maar zien wat er gebeurt.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas