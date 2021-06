Verstappen: Moeten doorontwikkeling niet te vroeg opgeven zoals BMW

Na zes ronden in dit intense Formule 1-seizoen voert Verstappen de rangschikking aan. Zijn voorsprong op Lewis Hamilton bedraagt vier punten, al had die marge zonder klapband in Baku vijftien kunnen zijn. De eerlijkheid gebiedt echter ook te zeggen dat Hamilton 21 punten aan marge had kunnen hebben, zonder die zeldzame fout in de eerste bocht van het Baku City Circuit. Het geeft treffend aan dat de huidige titelstrijd op details en specifieke momenten wordt beslist, of om met Toto Wolff en Christian Horner te spreken op 'marginal gains'. In zo'n spannend gevecht is het van cruciaal belang wanneer Red Bull en Mercedes de doorontwikkeling van de 2021-auto's opgeven.

Doordat er een nieuw technisch reglement voor de deur staat en teams te maken hebben met allerlei beperkingen als het budgetplafond, moet er op enig moment geschakeld worden. Simultaan aan beide projecten werken gebeurt nu al wel, maar op een goed moment moet alles op 2022 om de boot niet te missen. Volgens Wolff heeft Mercedes die omslag al grotendeels gemaakt en dat terwijl Red Bull de kans in 2021 juist met beide handen wil aangrijpen. Zo heeft Helmut Marko aangegeven in ieder geval tot de zomerstop door te ontwikkelen en blijkt ook Verstappen een voorstander van 'pakken wat je pakken kunt'.

"Zolang we een goede kans hebben om het kampioenschap te winnen, dan moeten we het zeker niet laten lopen", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "Dat is natuurlijk een lastige beslissing voor het team om te nemen. Sommige teams kunnen natuurlijk al zeggen 'dit jaar is toch wat lastig', maar volgend jaar kunnen we misschien wel winnen. Maar als wij dit jaar al een kans hebben, dan zullen we daar zeker voor gaan."

Het BMW van Kubica als treffend voorbeeld

In het recente verleden, het Formule 1-seizoen 2008, heeft BMW in dat opzicht een verkeerde keuze gemaakt. Het Zuid-Duitse merk had een serieuze titelkans met Robert Kubica, maar besloot na zijn overwinning in Canada alles op het nieuwe reglement te zetten - zoals in deze longread uitgebreid en met Kubica zelf aan bod komt. BMW was laaiend enthousiast over het nieuwe Kinetic Energy Recovery System (kortweg KERS) en zag daar grote relevantie in voor straatauto's. In combinatie met het meerjarenplan maakte dit dat BMW alles op 2009 heeft gezet. Een keuze die de titelkansen in 2008 om zeep heeft geholpen en zelfs het vertrek van BMW als fabrieksteam heeft ingeluid, doordat de auto van 2009 alsnog onder de maat bleek.

Verstappen kent dit voorbeeld en is mede daardoor van mening dat Red Bull de huidige kans niet zomaar moet laten lopen. "Dat is precies waarom je door moet werken", aldus de WK-leider in Baku. Volgens hem hoeft het één ook niet per se ten koste te gaan van het ander. "Ik denk dat we genoeg goede mensen in de fabriek hebben lopen om ook volgend jaar met een sterke auto te komen." Voor dat laatste helpt het dat Honda, zeker met het bevriezen van de doorontwikkeling op komst, een stap voorwaarts heeft gezet. "Honda heeft zeker een goede stap gezet, ja. Ik denk dat we er qua performance nu erg dichtbij zitten. Soms is het door de verschillende vleugelstanden nog wat lastig in te schatten, maar we komen steeds dichterbij. Het draait ook niet alleen om puur vermogen, er zijn meerdere factoren van belang bij een goede motor. Maar het gaat steeds beter en dat is positief om te zien."

