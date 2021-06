Haalt de Formule 1 het aantal van 23 races dit seizoen?

Het mag een klein wonder worden genoemd dat de Formule 1 vorig jaar middenin een pandemie een kalender met 17 races bij elkaar heeft weten te schrapen, maar ook dit jaar lijkt het samenstellen van een F1-kalender met races op meerdere continenten in voortdurend veranderende omstandigheden weer meer op een potje 3d-schaken. Chase Carey was er heilig van overtuigd dat de sport dit jaar weer terug zou keren naar een ‘normale’ kalender. Hij kwam vervolgens op de proppen met een schema dat een recordaantal van 23 races telt, alvorens hij het stokje van Formule 1-CEO overdroeg aan Stefano Domenicali.

Er werd gehoopt dat de wereldwijde vaccinatieprogramma’s de situatie gedurende het jaar zouden verbeteren. De focus lag aanvankelijk dan ook vooral op de hoeveelheid fans die bij de races aanwezig zouden kunnen zijn, een cruciale factor die bepaalt hoeveel promotors willen betalen voor het mogen organiseren van een race. Met de Grand Prix van Azerbeidzjan heeft de Formule 1 het inmiddels tot zes races geschopt dit jaar en ook de komende races op Europese bodem lijken relatief veilig, maar vanaf ronde 15 in Rusland start in september een reeks aan flyaway-races waarvoor het wel of niet doorgaan ervan nog altijd aan een zijden draadje hangt. Na de afgelasting van de Grand Prix van Singapore is er de vrees dat ook andere races als dominostenen zullen volgen.

20 races het doel in 2021

Eigenlijk gaat er binnen de Formule 1 vrijwel niemand vanuit dat de uiteindelijke kalender zo zal worden zoals hij er nu uitziet. Ook de kans dat het aantal van 23 races gehaald wordt lijkt klein. Vorig jaar werd allereerst ingezet op 8 races, een aantal dat vereist was om het seizoen als officieel wereldkampioenschap te laten gelden. De tweede mijlpaal was 15, een aantal dat ervoor zou zorgen dat het merendeel van de uitzendgerechtigden het volledige bedrag om de Formule 1 uit te mogen zenden moest overmaken aan de FOM.

Sportief directeur Ross Brawn heeft de teams vorige week al medegedeeld dat het minimale doel voor dit jaar op 20 races ligt, met name omdat een aantal contracten met tv-maatschappijen voor 2021 is vernieuwd. Het zal geen verrassing zijn dat bepaalde uitzendgerechtigden die vorig jaar betaald hebben voor 22 races maar slechts 17 Grands Prix konden uitzenden, voor dit jaar een iets betere deal uit hebben onderhandeld. Tegelijkertijd moeten we ons ook weer niet helemaal blind staren op het magische aantal van 20 races. Het organiseren van een 20ste race die de Formule 1 niets oplevert heeft financieel gezien minder nut voor de koningsklasse dan 19 races die wel wat opleveren en waarbij slechts een klein percentage van de inkomsten verloren gaat omdat een handjevol tv-maatschappijen niet de volledige vergoeding hoeft te betalen.

Situatie dit jaar heel anders dan in 2020

De situatie ontwikkelt zich dit jaar heel anders vergeleken met 2020. Toen werd de oorspronkelijke kalender tijdens de allereerste lockdown in de lente volledig van tafel geveegd en werd er vanaf een leeg vel papier een nieuwe kalender werd samengesteld naarmate circuits gedurende het jaar beschikbaar werden. Races werden vaak in twee- of drietallen slechts weken van tevoren aangekondigd. Dit jaar lag er een kalender met 23 races op tafel, maar al voor de start van het seizoen werd Australië van maart verhuisd naar november, kwam China op de reservebank terecht en kwam Imola ervoor in de plaats. Later werd de Grand Prix van Canada afgelast en vervangen door Istanbul, maar nadat Turkije op een rode lijst kwam te staan werd ook die race even aan de kant geparkeerd. Om met zo min mogelijk inspanning toch alvast een extra race aan de kalender toe te voegen werd Frankrijk een week naar voren gehaald en zal de Oostenrijkse Red Bull Ring deze zomer opnieuw twee races achter elkaar mogen organiseren.

Afgelopen vrijdag werd Singapore – een stratencircuit dat een lange voorbereidingstijd vereist – als eerste van de in het najaar geplande flyaways toegevoegd aan het rijtje met afgelastingen. De dag erna had Stefano Domenicali zijn gebruikelijke bijeenkomst met de teambazen, met de kalender als een van de voornaamste onderwerpen op de agenda. De Italiaan kon alleen melden dat de sport zoekt naar een vervanger om het gat tussen de races in Rusland en Japan in oktober op te vullen en dat er over de andere races nog geen nieuws te melden was.

De bijzonder lastige taak van Domenicali en zijn team

Stefano Domenicali, voorzitter Formule 1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

De taak van Domenicali en zijn collega’s is bijzonder lastig. Ze zijn namelijk niet alleen afhankelijk van de besluitvoering van overheden in landen waar geracet wordt, maar ook van de besluiten in de landen waar de teams en het overige personeel gevestigd zijn. Het naar een circuit toe reizen is namelijk maar een deel van de uitdaging, aangezien iedereen na afloop ook weer terug naar huis moet kunnen keren. De lokale maatregelen veranderen voortdurend en zijn onmogelijk te voorspellen, wat vorige maand wel duidelijk werd toen de Grand Prix van Turkije slechts dagen nadat deze op de kalender was geplaatst alweer geannuleerd moest worden. Diezelfde quarantaineregels maken het voor de Formule 1 lastig om de race op het Istanbul Park ergens anders in te plannen, al lijkt de vrijgekomen plek van Singapore wel een logisch alternatief.

In veel gevallen is de landelijke of lokale overheid direct verantwoordelijk voor de organisatie van de races, wat voor de Formule 1 twee gevolgen kan hebben. Of een overheid doet er alles aan om een race omwille van de goede marketing en pr voor het land door te laten gaan, of een overheid vindt het een te groot risico om een rondreizend circus van zo’n 1.400 mensen het land in te laten voor iets non-essentieels als een sportevenement. In het geval van Singapore is de keuze gevallen op het tweede.

Ondertussen moet een kalender ook financieel rendabel zijn voor de Formule 1. Vorig jaar kregen circuits namelijk spotgoedkope deals aangeboden om het aantal races maar omhoog te kunnen krikken. Dergelijke deals zijn dit jaar van de baan, waardoor circuits als Mugello en de Nürburgring ook niet meer in beeld lijken te zijn voor een plekje op de kalender van 2021. Lopende deals zullen daarnaast opnieuw onderhandeld moeten worden, mochten de circuits geen of slechts een beperkt aantal toeschouwers – en dus inkomsten – kunnen ontvangen. Net als vorig jaar is het wat dat betreft de vraag wie als eerste met de ogen knippert. Wordt een race officieel afgelast door de promotor, of door de Formule 1 zelf? De uitkomst van die vraag heeft een grote impact op de commerciële en juridische gevolgen, waardoor afgelastingen vaak pas officieel bekend worden gemaakt lang nadat er eigenlijk al vast stond dat een race niet door zou kunnen gaan. Het besluit van Singapore om de race nu al af te gelasten zal dan ook flink wat financiële gevolgen hebben voor de stadstaat.

Logistieke nachtmerrie

Vracht op het rechte stuk Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Naast de financiële gevolgen zijn er ook de logistieke complicaties die komen kijken bij een veranderende kalender. De Formule 1 heeft zeven 747’s nodig om alle auto’s en het materiaal over de hele wereld te vliegen. Het boeken van die vluchten is niet zomaar gedaan, terwijl ook de kosten ervan sinds vorig jaar flink zijn gestegen. Bandenleverancier Pirelli stuurt de banden al weken van tevoren per zeevracht naar de races. Hetzelfde geldt voor het pit- en garagematerieel van de teams. Die operatie vergt een enorme planning.

Overzicht: Welke flyaways zijn onzeker dit najaar?

Op dit moment lijkt de kalender dankzij een reeks aan Europese races redelijk vast te staan tot ronde 14 op Monza in september. Daarna volgen de overzeese races en lijkt er nog van alles mogelijk. Dit is de huidige status van de landen die na de GP van Italië nog op de kalender staan:

Rusland: De race die vorig jaar al met toeschouwers werd verreden lijkt redelijk vast te staan. De autoriteiten zijn welwillend om de race in Sotsji door te laten gaan, al spraken teams vorig jaar wel hun zorgen uit over het feit dat ze in hotels vol toeristen verbleven, met een aantal positieve coronagevallen gedurende het weekend als gevolg.

Japan: In haar laatste jaar als F1-motorleverancier en met de komst van rookie Yuki Tsunoda is Suzuka-eigenaar Honda er alles aan gelegen om de Japanse GP dit jaar wel door te laten gaan,. Veel zal afhangen van het verloop van de Olympische Spelen in Tokio deze zomer. Mochten die succesvol blijken, met de komst van zo’n 90.000 mensen naar het land, lijkt het doorgaan van de Grand Prix met ‘slechts’ zo’n 1.400 man aan personeel ook vrij zeker. Er is echter wel één grote maar: momenteel worden reizigers pas na een quarantaine van 14 dagen het land binnengelaten.

Amerika: Austin is hard geraakt door Covid, maar op dit moment lijkt de Amerikaanse GP niet echt in gevaar. Er wordt zelfs gesproken over het organiseren van een mogelijke double-header in Amerika. Die tweede race kan - inclusief sprintrace op zaterdag - in Austin plaatsvinden, maar er gaan ook geruchten dat Roger Penske de Formule 1 dit jaar al graag terug naar Indianapolis zou willen halen.

Mexico: Met Sergio Perez in een Red Bull is de animo voor een race in Mexico-Stad groot, ondanks de huidige coronasituatie in het land. Het Autodromo Hermanos Rodriguez is zelfs gebruikt als noodhospitaal, al is daar op moment geen sprake meer van.

Brazilië: Interlagos was bijna van de kalender verdwenen, maar de komst van een nieuwe promotor heeft de race een tweede kans geboden. Desondanks lijkt het doorgaan van de Braziliaanse GP hoogst onzeker dit jaar. Er staat geen enkele Braziliaanse coureur op de grid dit jaar waardoor er lokaal bijvoorbeeld ook niet zoveel animo is als in Mexico. Daarnaast staat het land momenteel ook op de rode lijst van Groot-Brittannië.

Australië: Melbourne was verplaatst naar november vanwege de lokale quarantainemaatregelen en daar is sinds maart niets aan veranderd. Na recentelijke corona-uitbraken is het lands zelfs nog meer op haar hoede voor het virus. Net als Singapore vergt de opbouw van het stratencircuit van Albert Park een lange voorbereidingstijd. Een beslissing over de GP van Australië zal dus in augustus gemaakt moeten worden.

Saudi-Arabië: De allereerste Grand Prix van Saudi-Arabië is een belangrijk prestigeproject van de Saudische regering, die flink in de race in Jeddah investeert. Het doorgaan van de race lijkt dan ook vrij zeker, al heeft de overheid wel aangegeven dat een vaccinatie verplicht is voor reizigers die het land willen betreden.

Abu Dhabi: Ondanks strikte beperkingen - het Yas Marina Circuit werd volledig afgesloten van de buitenwereld - kon de seizoensfinale er vorig jaar met succes worden georganiseerd. De VAE staat momenteel echter ook op de rode lijst van Groot-Brittannië. Een verplichte quarantaine bij terugkomst zou daarmee tot 23 of 24 december duren, wat bij het F1-personeel en de familieleden zo vlak voor de feestdagen niet als een populaire maatregel zal worden beschouwd. Ook Bahrein – een logische locatie voor een extra race – staat op de rode lijst.

Turkije en China staan voorlopig nog de reservelijst, maar vanwege de lokale weersomstandigheden lijkt de organisatie van een race er na half november niet aannemelijk. Op Indianapolis na worden er momenteel geen andere circuits buiten Europa als mogelijke locaties voor een Grand Prix genoemd, al staan er met Grade 1-gelicenceerde circuits in Qatar en Kuwait wel nog een paar mogelijke verrassingen op het lijstje met mogelijke opties.

Op dit moment wordt niet overwogen om nog een race op Europese bodem aan het schema toe te voegen zodra de flyaways losbarsten vanaf de GP van Rusland. Naast het feit dat het weer in het najaar een grote rol speelt en dat weinig Europese circuits over de vereiste financiële middelen beschikken, brengt het op en neer reizen tussen Europa en andere continenten extra logistieke uitdagingen met zich mee.

Teams hebben vertrouwen in Domenicali

Stefano Domenicali, CEO Formule 1, houdt samen met de teambazen een minuut stilte ter nagedachtenis aan Mansour Ojjeh Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Al die onzekerheid maakt het voor de teams bijzonder lastig plannen. Niet alleen logistiek gezien voor het personeel en het materieel, maar ook op sportief vlak. Teams weten bijvoorbeeld niet op welke circuits ze zich voor moeten voorbereiden, of hoeveel races de krachtbron uiteindelijk mee zal moeten gaan. De teams hebben vorig jaar echter geleerd om zich flexibel op te stellen, terwijl ze ook het volste vertrouwen hebben in Domenicali.

“Het is zo lastig, omdat je in feite werkt met een bewegend doel”, vertelt Mercedes-teambaas Toto Wolff aan Motorsport.com. “Stefano en zijn team leveren geweldig werk. Hij is ambitieus, maar tegelijkertijd ook zeer kalm onder de hele situatie. Ik had me echt geen ander persoon kunnen wensen om dit allemaal in goede banen te leiden. We moeten naar onze eigen mensen en onszelf kijken, maar Stefano moet de deals over de streep trekken en zich om ons allemaal bekommeren. Als Stefano besluit dat we ergens heen gaan, zullen we daar naartoe gaan.”

Ferrari-teambaas Mattia Binotto sluit zich aan bij de woorden van Wolff: “Het is een heel lastige taak. Het zal bijzonder lastig zijn om 23 races op de kalender te houden, maar over het algemeen doet de Formule 1 het tot dusver heel erg goed. Wij steunen ze daarbij van onze kant zoveel als we kunnen. We proberen ervoor te zorgen dat ze hun doelen halen, omdat dat uiteindelijk ook onze doelen zijn. De Formule 1 weet maar al te goed hoe lastig de logistieke kant is die er achter schuilgaat, maar tot dusver was elke beslissing oké. Ik denk dan ook dat wij ons vooral ondersteunend op moeten stellen en niet overal beren op de weg moeten zien.”

Ook McLaren-teambaas Andreas Seidl vindt dat de teams vertrouwen moeten hebben in Domenicali: “Het is wereldwijd een zeer dynamische en vloeiende situatie”, vertelt de Duitser. “Het aantal races dat we rijden laat zien dat ze fantastisch werk leveren. Het is uiteraard best lastig, omdat Stefano en de Formule 1 allereerst moeten overwegen wat zich in alle landen afspeelt - met de promotors en met de overheden - om ervoor te zorgen dat ze races in verschillende landen kunnen organiseren, maar dan moet je ook nog eens afwegen wat de consequenties van een race zijn in een bepaald land. Waar wil je daarna bijvoorbeeld naartoe reizen en wat zou daarvan het effect zijn op de week erna. Dit allemaal kan wereldwijd van de ene op de andere dag veranderen, dus het is een enorme uitdaging.”

“De positieve kant aan dit verhaal is dat we een heel open en transparante dialoog voeren met de Formule 1. Stefano houdt ons voortdurend op de hoogte. We bevinden ons altijd in een positie, of tot dusver op zijn minst, dat we altijd genoeg tijd hebben gehad om te reageren en ons aan te passen.”