Marko tevreden over ontwikkeling rijdersprogramma Red Bull

Waar in het verleden nogal vaak voorkwam dat Max Verstappen het in zijn eentje moest opnemen tegen twee Mercedessen, lijken de rollen nu omgekeerd. In Baku was het juist Lewis Hamilton die geen steun had van Valtteri Bottas en in zijn eentje moest opboksen tegen twee Red Bulls.

De beslissing van Red Bull eind vorig jaar om niet langer door te gaan met Alexander Albon en in plaats daarvan voor Sergio Perez te kiezen, lijkt goed uit te pakken. Ook de keuzes om niet Pierre Gasly van AlphaTauri terug te promoveren naar Red Bull en Daniil Kvyat bij het team uit Faenza te vervangen door de ruwe diamant Yuki Tsunoda lijken zich uit te betalen.

Tel daarbij op dat de Red Bull-juniors Jüri Vips en Liam Lawson het uitstekend doen in de Formule 2 en het zal niet verbazen dat Red Bull-adviseur Helmut Marko tevreden is over zijn talentenprogramma: “We hebben een geweldige pool met coureurs”, zegt de Oostenrijker tegen Auto, Motor und Sport. “Er wordt wel eens geschreven dat we geen jong talent hebben. Maar Vips wint – als de auto het houdt – naar believen in de Formule 2 en ook Lawson zit er absoluut van voren bij. De enige manier om hem af te stoppen is met tijdstraffen van tien seconden.”

Red Bull lijkt zich op te kunnen maken voor zeven vette jaren, maar al dat talent zou ook wel eens kunnen leiden tot schuine ogen en conflicten. Zo zal de 31-jarige ‘buitenstaander’ Sergio Perez, die slechts een contract heeft tot eind 2021, volgend jaar niet graag zijn stoeltje willen opgeven. Toch ziet Marko dat niet echt als een probleem. Hij is vooral tevreden met de ontwikkeling van de Mexicaan. “Hij integreert vooral heel goed binnen het team, hij is een echte teamspeler. We hadden zijn racetempo al verwacht, maar in de kwalificatie lag hij wat achter op de verwachtingen. Langzaam maar zeker komt daar een eind aan.”

Ook is Marko niet bang dat Gasly weer eens aan de bel zal trekken en een stoeltje bij Red Bull zal opeisen: “Die vraag doet zich op dit moment niet voor. Hij komt steeds beter in vorm en de combinatie met AlphaTauri past perfect. De combinatie is goed.” Marko is dan ook niet bang dat Gasly op termijn meer wil en zelfs de overstap zal maken naar een concurrerend team zoals bijvoorbeeld Alpine. “We hebben een contract dat nog twee jaar doorloopt. Ik weet niet waar al dat gepraat over Renault [Alpine] vandaan komt. Pierre is de ideale ambassadeur voor [het kledingmerk] Alpha Tauri als de modieuze Fransman en bovenal zijn zijn prestaties in de auto gewoon goed. Het feit dat hij in Baku Leclerc achter zich hield was een geweldige prestatie.”

Ook Tsunoda bezorgt Marko geen hoofdbrekens. De Japanner kende een prima start in de Formule 1, maar een paar mindere optredens leidden er toe dat Red Bull en AlphaTauri besloten de teugels wat meer aan te halen. Zo werd Tsunoda gedwongen naar Italië te verhuizen, waar hij wat meer onder toezicht is komen te staan van het team. Die verhuizing betaalt zich nu al uit, concludeert Marko. “Dat kun je zien. Die misstap in de kwalificatie [van de GP van Azerbeidzjan] vergeven we hem. Hij was de enige coureur die het circuit nog niet kende. In de race was hij echter sterk. Yuki heeft de hele race geen fout gemaakt. Ik verwacht dat hij in de tweede helft van het seizoen regelmatig punten gaat scoren”, besluit een opgeruimde Marko.