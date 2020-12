Stroll moet oude krachtbron sparen in strijd met McLaren om P3

Vooraf aan de Grand Prix van Abu Dhabi leek het er op dat Racing Point na de 1-3 finish in de Sakhir GP de beste papieren had om de derde stek achter Mercedes en Red Bull veilig te stellen, maar in de kwalificatie presteerden beide McLarens opmerkelijk goed: Lando Norris en Carlos Sainz starten op het Yas Marina Circuit vanaf de plaatsen vier en zes, terwijl Lance Stroll en Sergio Perez het moeten doen met P8 en P20.

Racing Point wordt ernstg gehinderd door problemen met de krachtbron. Perez moest in Bahrein al een oude motor steken en heeft voor vandaag een aantal onderdelen moeten vervangen waardoor hij dus achteraan het veld zal moeten starten. En Stroll gaf na afloop van de kwalificatie toe dat hij aan het “overleven” is met zijn huidige Mercedes-krachtbron die uitzonderlijk veel kilometers op de klokken heeft staan. Dat heeft alles te maken met zijn zware crash op Mugello, waarbij een deel van de daar gebruikte motor in puin lag en hij dus zijn andere motoren in de resterende races vaker moest inzetten. “We proberen te overleven op kilometrage”, aldus Stroll tegen Motorsport.com. "Door die lekke band in Mugello werd de motor vrij hard geraakt. Die was aan barrels en omdat we die verloren, moesten we een nieuwe inzetten en die is nu dus al een hele tijd in gebruik.”

Gek genoeg kwam de positieve coronatest van Stroll rond de Eifel GP het team redelijk goed uit. Op vrijdag verregenden de beide trainingsessies en op zaterdagochtend kwam de Canadees wegens ziekte niet in actie tijdens VT3. Hij droeg zijn stuurtje voor de kwalificatie over aan Nico Hülkenberg, maar de gemiste trainingskilometers van de Nürburgring zouden dit weekend weleens kunnen helpen. “We hebben door COVID-19 wat gemist, dus ik denk dat we het tot het einde van het seizoen [met deze motor] kunnen uithouden. Maar het is een lange race zondag, er kan veel gebeuren. We zijn in gevecht met McLaren en zij vertrekkeen vanuit een goede positie.”

Stroll geeft toe dat het team 'op safe speelt' en zijn rondetijden in de race wat tegen kunnen vallen. “Misschien een tiende van een seconde per rondje of zo. Maar het is racen, er kan veel gebeuren. We hebben een snelle auto, een goede strategie, een goede start, dus er kan veel gebeuren.”

Ook Perez maakt zich op voor een hard gevecht. De Mexicaan start in zijn laatste race dus vanaf de achterste startplek. “We hebben een heleboel te verliezen. We moeten ervoor zorgen dat we goed in de punten eindigen. Onze marge in de strijd om het kampioenschap is erg krap.”