Albon verwacht Verstappen van dienst te kunnen zijn in Abu Dhabi

De Brits-Thaise coureur van Red Bull Racing heeft nog steeds niet definitief te horen gekregen of hij ook volgend seizoen bij de formatie uit Milton Keynes mag rijden. Een beslissing over zijn toekomst is keer op keer uitgesteld en de roep om hem te vervangen door Sergio Perez wordt steeds luider.

Helmut Marko en Christian Horner willen echter pas na Abu Dhabi een knoop doorhakken en Albon zegt er alles aan te doen om het pleit in zijn voordeel te beslechten. De 24-jarige coureur legde zaterdag naar eigen zeggen zijn beste kwalificatie van het seizoen af, maar start zondag op de zachte band vanaf P5, achter Max Verstappen, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en Lando Norris.

De top-drie vertrekt op de mediums, maar door een fout in Q2 moest Albon in die sessie overstappen naar de softs, die niet echt de voorkeur genieten onder een vol afgetankte auto. “Natuurlijk is dat een beetje jammer. Ik ging wat wijd op de medium band. We wilden niet het risico nemen om nog een keer met mediums te gaan [en zo misschien te langzaam te zijn]. Dus hebben we de softs gestoken: niet ideaal want de degradatie is hier vrij hoog. Dus die eerste stint zou wel eens een beetje moeilijk kunnen worden. Maar het plan is om dichtbij te blijven. We hebben Lando tussen ons in, dus daar moeten we rekening mee houden.” Verstappen was gisteren overigens weinig hoopvol over het krijgen van steun van zijn teamgenoot.

Ondanks zijn deels mislukte Q2 heeft Albon het gevoel dat hij de afgelopen dagen progressie heeft geboekt in het begrijpen van de RB16. “We weten wat er mis ging, ik denk dat het belangrijk is dat we begrijpen waarom dat gebeurde. Ik denk dat je het ook kunt zien aan de onboardbeelden van Max. Als je kijkt naar zijn ronden. De auto is nooit stil, het is altijd op het randje, het is altijd in beweging. De auto staat echt op het randje afgesteld en de achterkant is vrij gevoelig. Maar zoals gezegd, ik voel me er nu wat comfortabeler in, ik kan wat meer vechten met de auto.”

Ondanks zijn precaire situatie is Albon nog niet echt bezig met de toekomst. “Van mijn kant moet ik gewoon weer mijn best doen en zondag een goede dag hebben helpt daarbij. Natuurlijk had ik het wat beter willen doen, maar ik heb de zondag nog om goed werk af te leveren.”