Mercedes kampt met MGU-K-probleem, schroeft vermogen wagens terug

De krachtbronnen zitten aan het einde van hun levenscyclus, en met name de Mercedes-motoren lijken daar de laatste tijd wat onder te lijden te hebben. Zo verloor Sergio Perez van Mercedes-klant Racing Point een vrijwel zeker podium in de Grand Prix van Bahrein, terwijl ook Williams (en George Russell) vrijdag in Abu Dhabi met problemen kampte. In beide gevallen ging het om storingen in de MGU-K.

Mercedes weet nog niet precies wat er aan de hand is, maar heeft uit voorzorg besloten om voor de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit op veilig te spelen. Al in de kwalificatie werd het vermogen van de MGU-K's afgezwakt. Het droeg mede bij aan de pole-position van Max Verstappen, de eerste dit seizoen voor een auto die niet is aangedreven door een Mercedes-motor. De Nederlander pakte tijd in de middensector met lange rechte stukken, normaal het domein van Mercedes.

Teambaas Toto Wolff bevestigt tegenover Motorsport.com dat alle (zes) PU’s ietwat zijn teruggeschroefd. “We hebben een beetje een probleem. De MGU-K draait onder het vermogen dat ‘ie normaal gesproken zou moeten doen. We begrijpen nog niet precies waarom. Dus we hebben de MGU-K wat naar beneden bijgesteld, voor alle Mercedes-motoren.”

De vraagtekens rond de betrouwbaarheid van de Mercedes-motoren speelden ook een rol in de beslissing van Racing Point om Sergio Perez dit weekend een compleet nieuwe krachtbron te geven. Het betekent dat de Mexicaan vanaf de achterkant van de grid zal moeten starten.

Rubber werkte niet mee

Hoewel de motorproblemen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton bijdroegen aan de pole-position van Verstappen op zaterdag, hadden beide Mercedes-coureurs ook te maken met onwillig rubber. “We kregen het niet goed voor elkaar op de zachte band”, vervolgt Wolff. 'Het gat naar de rest van het veld is veel kleiner dan we hadden gewild en daar moeten we nu van leren. We kunnen nog niet precies zeggen wat het is, want we hebben het redelijk goed gedaan op de mediums. Die pasten veel beter bij ons dan de softs. Maar we waren dit jaar ook heel sterk op de zachte band. We zullen de gegevens moeten analyseren, maar we zijn er nog niet.”