Red Bull prijst rol van 'teamspeler' Perez in snelle kwalificatie Verstappen

Dat kleine verschil was vooral te danken aan Sergio Perez die Max Verstappen in Q3 een prima tow gaf. Perez verliet aan het einde van die sessie als eerste de garage, direct gevolgd door Verstappen die vervolgens in de slipstream van Perez zijn snelste ronde kon rijden. Die 'sleep' ging wel ten koste van Perez' eigen kwalificatie, want de Mexicaan kwam niet verder dan P9, niet echt een stek waar een Red Bull thuishoort.

Toch was Red Bull-adviseur Helmut Marko na afloop van de kwalificatie bijzonder tevreden over de rol die Perez had gespeeld. “Derde was het maximaal haalbare. Met dank aan Checo, die fantastisch werk heeft geleverd door ons zijn slipstream te geven”, zei de Oostenrijker tegen Motorsport.com. “Vorig jaar zaten we er een seconde vanaf, nu is het vier tienden, dus dat is een grote verbetering.” Marko was daarnaast bijzonder blij met het feit dat Verstappen – dankzij het sleepje van Perez – de beide McLarens achter zich had weten te houden. “Het zijn erg snelle auto's op het rechte stuk, maar we zijn goed, we zijn in orde.”

Ook Christian Horner sprak zijn waardering uit voor het werk van Perez. “Ik moet zeggen dat Checo vandaag als teamspeler een sleutelrol heeft gespeeld door zijn teamgenoot een slipstream te geven en Max aan die positie te helpen." Horner doelde daarbij vooral op de winst op de beide McLarens. "Ik denk dat we kwetsbaar waren voor de McLarens”, zei hij tegen Sky Sports F1. “Max staat op P3, Checo heeft waarschijnlijk een halve seconde opgeofferd. Hij had dus hoger moeten staan dan waar hij nu staat, maar we waren best blij met dat resultaat. Eerlijk gezegd denk ik dat we de achterstand van vorig jaar zo'n beetje hebben gehalveerd.”

Horner verwacht dat de start van de sprintrace zaterdag cruciaal zal zijn voor het verdere verloop van het weekend. Hamilton start zaterdag vanaf P2, aan de vuile kant van de grid. “Wat interessant is, is de aanloop naar bocht 1”, zei de teambaas van Red Bull. “Max staat aan de goede [schone] kant van de grid, hopelijk kan hij in de aanloop naar bocht 1 een tow krijgen. Lewis had waarschijnlijk liever aan de linkerkant gestaan dan aan de rechterkant. Het wordt een spannende sprintrace, die in feite de kwalificatie is.”