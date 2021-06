Podcast: Waarom een bandenoorlog niet de oplossing is voor de F1

In de dertiende aflevering van het seizoen blikken Erwin Jaeggi, Mike Mulder, Bjorn Smit en Koen Sniekers uitgebreid terug op de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het panel bespreekt de foutloze face van Max Verstappen die niet beloond werd, de winst van Sergio Perez die eindelijk het gedroomde plan van Red Bull uitvoerde en de pijnlijke blunder van Lewis Hamilton die een einde maakte aan zijn imposante recordreeks.

Verder ook antwoord op de vraag waarom de race na de crash van Max Verstappen werd stilgelegd met een rode vlag en waarom er gekozen werd voor een staande herstart én we leggen uit waar de ‘Magic Button’ op het stuur van Lewis Hamilton nou precies voor dient.

