Analyse: Hoe Williams met een VW-duo op nieuw F1-succes wil jagen

Hockenheim 2019. Deze knotsgekke race staat nog altijd in de boeken geschreven als laatste puntenfinish van Williams tot dusver. Nadat de kruitdampen op de Hockenheimring letterlijk en figuurlijk waren opgetrokken, promoveerde Robert Kubica nog naar de tiende stek. Nadien heeft het team met negen constructeurstitels veel veranderingen ondergaan en zit het enigszins in de lift, maar het is bovenal te weinig. Veel veranderingen, weinig tastbaar resultaat.

Roberts als prima tussenpaus, maar geen geboren leider

De volgende verandering is woensdagmiddag wereldkundig gemaakt: Simon Roberts is niet langer actief als teambaas van Williams. Een jaar nadat hij bij het team kwam, is het avontuur alweer afgelopen. Het grootste deel van dat jaar heeft hij als teambaas gefunctioneerd. Zo werd Roberts naar voren geschoven toen de familie Williams in september 2020 vertrok uit de sport en het team over deed aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Het klinkt misschien niet heel respectvol richting Roberts, maar van meet af aan was duidelijk dat hij een tussenpaus zou zijn. Roberts is vooral gepromoveerd om de zogenaamde 'transitiefase' vorm te geven en dat heeft hij achter de schermen behoorlijk gedaan.

Roberts is echter geen teambaas voor alle facetten van het vak. Zo is het leiderschap - ook naar buiten toe - belangrijk en vormen media-optredens daar tegenwoordig een belangrijk onderdeel van. Vraag dat laatste maar eens aan Christian Horner en zijn favoriete tegenstrever Toto Wolff. Roberts is compleet anders en meer een man voor achter de schermen, zoals hij bij McLaren en Force India ook jarenlang is geweest. Op het mondiale podium kende hij ook een valse start door tijdens zijn eerste persconferentie als teambaas meteen verwarring te zaaien over het contract van George Russell. Door zijn halfslachtige optreden werd vorig jaar zelfs even (en ten onrechte) gevreesd dat het Britse talent zonder F1-stoeltje zou zitten in 2021.

Los hiervan heeft Roberts achter de schermen naar behoren gepresteerd. Vooral om de formatie met een enorme traditie eensgezind te houden na het vertrek van de familie. Die laatste gebeurtenis is logischerwijs een enorme omwenteling geweest in Grove. Het is geen makkelijke taak om juist op dat moment eindverantwoordelijke te zijn en al helemaal niet om in opdracht van de nieuwe eigenaren veranderingen door te voeren. "Simon heeft een belangrijke rol gespeeld in het managen van onze transitie in de voorbije maanden. We willen hem bedanken voor zijn enorme bijdrage", laat CEO Jost Capito dan ook weten in een reactie.

Structuur waarin VW-duo touwtjes nog strakker in handen krijgt

Ironisch genoeg heeft juist de komst van laatstgenoemde het vertrek van Roberts ingeluid. De 62-jarige Duitser is in december aangesteld als CEO van Williams Racing en bij zijn allereerste persconferentie werd al duidelijk dat hij zijn stempel zou drukken op het F1-team. Capito is namelijk geen bestuurder vanuit een ivoren toren, maar een racer die dicht op de dagelijkse actie wil zitten. Zo heeft hij maar liefst tachtig één-op-één gesprekken gevoerd met Williams-medewerkers om te inventariseren wat er in de praktijk beter kan. Capito wil de touwtjes in handen hebben en in dat opzicht past de rol van teambaas beter bij hem. Die positie werd bekleed door Roberts, et voila: daarmee is het nieuws van woensdagmiddag verklaard.

Des te meer omdat Williams de structuur van het team grondig herziet. Het moet simpeler en daarmee efficiënter. Volgens Capito waren er in de vorige structuur te veel aparte zuilen, waardoor de onderlinge samenwerking te wensen over liet. Zo rapporteerde de 'trackside engineering' primair aan de teambaas, maar viel het equivalent daarvan in de fabriek onder de technisch directeur. Het maakte dat beide technische afdelingen pover samenwerkten en dat is slechts één van de aspecten die Capito in zijn analyses heeft gevonden. Na de herstructurering is dit anders en gaat de technisch directeur over beide afdelingen. Die technisch directeur luistert naar de naam Francois-Xavier Demaison, beter bekend als FX Demaison. Hij is eind maart aangesteld en vormt een belangrijke spil in het verhaal. FX moet binnen het vernieuwde Williams namelijk een tandem vormen met Capito, een VW-tandem.

Beide heren kennen elkaar van dienstverbanden bij Volkswagen. Capito was daar jarenlang verantwoordelijk voor het 'Motorsportprogramm', terwijl Demaison de technische leiding in handen had en het brein vormde achter de dominante Polo R WRC. Beide mannen hadden bij Volkswagen de regie en willen hetzelfde kunstje flikken bij Williams. Zo is Capito ook hier eindverantwoordelijk als CEO en teambaas en wordt Demaison wederom zijn rechterhand. De nieuwe structuren lopen straks verticaal door het team met deze mannen als sleutelfiguren. De officiële F1-website weet daarnaast te melden dat er ter ondersteuning nog wordt gezocht naar een sportief directeur en een 'Head of Race Engineering'. Met deze posities ingevuld krijgt het Williams van Capito en daarmee van Dorilton Capital aardig vorm. Het moet een structuur zijn die Williams klaarmaakt voor de toekomst en idealiter voor nieuwe F1-successen.

Plan is helder, maar de tijd dringt al

Of dit daadwerkelijk de juiste structuur is, moet natuurlijk nog blijken. Belangrijk is echter dat deze structuur al lang en breed had moeten staan. Achter de schermen zijn teams immers al enige tijd bezig met de 2022-auto, zeker formaties als Williams en Haas die niets te verliezen hebben. Voor dergelijke teams vormt het nieuwe reglement een welkome reddingsboei om aan de huidige misère te ontsnappen. Alleen moet alles wel kloppen om een sprong voorwaarts te zetten met het grondeffect en er is maar één kans om een vliegende start te maken.

Voor zo'n vliegende start helpt het aanzienlijk als de structuur staat voordat het werk aan de 2022-auto begint. Juist daar schuilt bij Williams het gevaar. Williams is nog volop aan het herstructureren en zoeken, terwijl er achter de tekentafel al over volgend jaar wordt nagedacht. De kans bestaat dus dat Williams andermaal achter de feiten aanloopt. In dat opzicht valt veel te leren van die andere gevallen grootmacht: McLaren. Daar heeft Zak Brown eveneens ingegrepen, maar staat de structuur met Andreas Seidl en James Key wel volledig voor de omwenteling. Williams wil dat voorbeeld volgen, maar het gaat vooralsnog met heel veel horten en stoten.

Structuur staat straks, maar wie levert bij vertrek van Russell?

Een laatste verschil met McLaren is te vinden in de rijdersbezetting. Het team uit Woking heeft al duidelijkheid voor de komende jaren door Lando Norris en Daniel Ricciardo meerdere jaren vast te leggen. Ook in dat opzicht heeft Williams het beduidend minder voor elkaar. Zo is de kans levensgroot dat de huidige vaandeldrager na dit seizoen vertrekt. George Russell zit in het laatste jaar van zijn uitleenbeurt en heeft er geen geheim van gemaakt te willen promoveren naar Mercedes. Doordat Wolff zijn toptalent wel iets moet bieden en Valtteri Bottas het momenteel laat afweten, is die kans zeker reëel. Het zal een complicerende factor worden voor Williams.

Zo zit Nicholas Latifi er vanwege het geld en heeft hij een sterke coureur naast zich nodig om het team te dragen. Russell vervult die rol ondanks zijn jeugdige leeftijd met verve, waardoor het verlies aanzienlijk kan blijken. Natuurlijk komt er wel talent door in de Formule 2 en zitten er ook ervaren mannen op de reservebank elders - bijvoorbeeld Alexander Albon, Daniil Kvyat en heel misschien heeft Bottas wel oren naar een terugkeer. Maar het vervangen van Russell door een coureur die er meteen kan staan en eveneens potentie heeft voor de komende jaren, zal absoluut niet eenvoudig worden. Williams heeft overigens al laten weten dat de line-up voor 2022 nog 'geen prioriteit' is en dat het in eerste instantie om de structuur van het team zelf gaat. Maar zelfs als dat laatste allemaal goed komt, dan blijven er nog steeds veel puzzelstukjes te leggen in Grove. De plannen zijn er wel en de bedoelingen ontegenzeggelijk goed, maar Williams heeft - hoe jammer dat ook is - nog altijd een extreem lange weg te gaan...

Video: Een blik op betere tijden van Williams met de technisch hoogstaande FW14B