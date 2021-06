Coureurs steunen beslissing om GP Azerbeidzjan te herstarten

Raceleider Max Verstappen kreeg op het Baku City Circuit met nog vier ronden te gaan op het rechte stuk een lekke band. Zijn zware crash resulteerde in een safety car en vervolgens een rode vlag, waarop het hele deelnemersveld naar de pitstraat werd gedirigeerd. Terwijl de marhalls de baan opruimden, besloot de wedstrijdleiding dat de race zou worden voltooid met een staande start en nog twee ronden te gaan.

De wedstrijdleiding had er ook voor kunnen kiezen om de race helemaal af te gelasten en de uitslag van een ronde voor de crash te respecteren, maar wedstrijdleider Michael Masi zag geen reden om de wedstrijd niet te hervatten.

Ook de coureurs vonden het de juiste beslissing om de race uit te rijden. Pierre Gasly kon daardoor derde worden. “Ik was best blij. Het brengt altijd wat meer opwinding met zich mee. Het creëert een soort adrenaline in je. Ik wist dat er wat kansen zouden komen omdat je voor slechts twee ronden van start gaat, iedereen is een beetje als gekooide leeuwen die worden losgelaten. Ik heb er echt van genoten.”

Sergio Perez (her)startte de race vanaf pole. Ook hij kon zich vinden in de herstart, maar vond wel dat die regel consequent moest worden toegepast. “In Imola [na de crash van Valtteri Bottas en George Russell] hebben we dit niet gedaan”, aldus de racewinnaar. “Daar hadden we geen staande [maar een rollende] start.” De keuze voor die rollende start op Imola werd ingegeven door het slechte weer aldaar. In Baku was er wat dat betreft geen vuiltje aan de lucht en dus werd gekozen voor een staande start. “Zolang we het maar consistent houden, helpt het de fans zeker om aan de TV gekluisterd te blijven”, vervolgde Perez. “Zij hebben de leukste twee ronden van de race gezien.”

Fernando Alonso was eerder al kritisch na de vele rode vlaggen in de kwalificatie, maar vond de beslissing van de wedstrijdleiding in de race de enige juiste. Logisch, want de Spanjaard kon na de herstart oprukken van P10 naar P6. “We moeten eens gaan nadenken over meer races van twee ronden, 25 races van twee ronden of zo", lachte de Alpine-coureur na afloop. “Ik denk dat het leuk was. Iedereen kon vrij agressief rijden in die twee ronden, omdat je niet op de banden hoeft te letten of zo. Dat was leuk.”

Sebastian Vettel was – ondanks zijn tweede plaats – de enige die een kritische noot kraakte. “Het zal waarschijnlijk een spannende race zijn geweest omdat er verschillende dingen gebeurden, maar we moeten wel oppassen dat het niet al te kunstmatig wordt en dat we de wortels van de sport niet verliezen.”

