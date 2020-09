Familie Williams stapt uit F1, Claire Williams vertrekt als teambaas

Williams, het is nog altijd een naam die klinkt als een klok in de mondiale autosport. Samen met McLaren en Ferrari valt het familiebedrijf zelfs als één van de voornaamste steunpilaren van de Formule 1 te beschouwen, zeker historisch gezien. De erelijst met maar liefst negen wereldtitels bij de constructeurs, zeven stuks bij de coureurs en maar liefst 114 Grand Prix-overwinningen spreekt boekdelen. De afgelopen jaren belandde het team onder leiding van Claire Williams echter in zwaar weer. Tegenvallende resultaten op de baan en financiële malaise gingen hand in hand. De situatie was zelfs zo uitzichtloos dat het team een 'strategische review' plande, hetgeen in augustus is uitgemond in de verkoop van het team aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij.

Na die verkoop hield Claire Williams eerst nog bij hoog en laag vol dat de familie betrokken bleef bij het team, maar op de donderdag voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix zijn dat loze woorden gebleken: Claire Williams vertrekt na het raceweekend op Monza als waarnemend teambaas, een rol die ze vanaf 2013 vervulde, en de volledige Williams-familie vertrekt ook uit de koningsklasse van de autosport. Het einde van een tijdperk voor het privéteam. De naam Williams blijft vooralsnog wel bestaan in F1.

Claire Williams vertrekt met pijn in het hart: "Geen makkelijk besluit"

"Nu de toekomst van het team is verzekerd, vinden wij dit een geschikt moment om uit de sport te stappen", zo laat Claire Williams in een officieel persbericht weten. "We zijn meer dan vier decennia actief geweest in deze sport en zijn tot op de dag van vandaag enorm trots op al onze prestaties en op de erfenis die we achterlaten. Deze dag betekent weliswaar het einde van Williams als familiebedrijf, maar betekent ook een volledig nieuwe start voor Williams Racing. Daarvoor wensen wij het voltallige team het allerbeste. Namens Frank en de hele Williams-familie wil ik tot slot laten weten dat we enorm dankbaar zijn voor alle steun die we in de loop der jaren hebben ontvangen."

Deze stap heeft zoals gezegd ook persoonlijke gevolgen voor Claire Williams, die haar leidinggevende functie opgeeft. "Het is met pijn in het hart dat ik opstap in mijn huidige rol. Ik had gehoopt mijn functie nog heel lang te kunnen vervullen en de erfenis van de Williams-familie zo door te kunnen geven aan een volgende generatie. Maar de noodzaak om eerder dit jaar externe investeerders te vinden - hetgeen meerdere oorzaken had, waarvan sommige buiten onze macht lagen - heeft geleid tot de verkoop van het team aan Dorilton Capital. Ik weet dat we in hen de juiste mensen hebben gevonden om Williams weer naar voren te brengen op de grid, terwijl ze de erfenis ook goed zullen bewaken. Ik heb daarbij besloten om terug te treden, om Dorilton als nieuwe eigenaren een volledig nieuwe start te gunnen. Het is geen makkelijk besluit geweest, maar volgens mij wel het beste besluit voor alle betrokkenen."