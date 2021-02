Verstappen: "Ziet er positief uit, maar ik wil geen hype creëren"

Dinsdag mocht Verstappen voor het eerst sinds december weer achter het stuur van een Formule 1-auto kruipen. De tienvoudig Grand Prix-winnaar begon de dag in een RB15 uit 2019, om later in de nieuwe creatie uit Milton Keynes te stappen. Gevraagd wat zijn eerste indrukken van die nieuwe auto zijn, is het antwoord helder: "We hebben maar honderd kilometer met die nieuwe auto gereden. Dat gebeurde ook nog eens op demobanden en niet voluit. Dus ja, daar kun je nu nog niets over zeggen. Eigenlijk moeten we wachten totdat we in Bahrein normale banden onder de auto krijgen."

Geen woorden, maar daden: "Moeten op het circuit spreken"

De Limburger kan op dit moment dan ook onmogelijk inschatten hoe Red Bull ervoor staat, laat staan voorspellen of zijn zevende Formule 1-seizoen een gewenste titelstrijd kan opleveren. "Mercedes begint in ieder geval nog als favoriet, dat moet haast wel. Zij hadden aan het eind van vorig seizoen nog steeds de meest dominante auto en hebben de doorontwikkeling ook al veel eerder opgegeven." Verstappen reageert daarmee op uitlatingen van Toto Wolff, die heeft aangegeven dat Red Bull eind 2020 over de beste auto van het hele veld beschikte.

Toch zijn er wel redenen tot optimisme bij Red Bull. Zo heeft Honda een nieuwe krachtbron geïntroduceerd en zorgt stabiliteit in de reglementen ervoor dat Red Bull kan voortbouwen op het fundament van vorig jaar. "We hebben afgelopen winter veel met Honda gewerkt en het ziet er positief uit, maar ik wil geen hype creëren", vervolgt hij het Zoom-gesprek met onder meer Motorsport.com. "Dat heeft ook helemaal geen zin. Ik heb liever dat we wat onder de radar blijven en ons concentreren op het eigen werk. We kunnen beter op het circuit spreken in plaats van ernaast." Verstappen duidt daarmee op een 'geen woorden, maar daden'-mentaliteit, al valt gekscherend te zeggen dat het eigenlijk een verkeerd motto is voor een PSV-supporter. "Nou ja, dan maken we er maar 'eendracht maakt macht' van", lacht Verstappen.

Nieuwe vloer als grootste uitdaging

Het geeft aan dat de Nederlander relaxed is in aanloop naar het nieuwe seizoen. Verstappen maakt zich niet druk en wil in Bahrein pas de eerste conclusies trekken. "Ik probeer gewoon realistisch te zijn, zoals altijd." Die realiteit leert dat Red Bull enkele pijnpunten uit 2020 moest verhelpen. Er werd vaak naar de wispelturige achterkant geweest, maar volgens Verstappen staat dat niet op zichzelf. "Mensen praten vaak over die onrustige achterkant, maar ik mijn optiek ging het gewoon om algemene grip. Daar kwamen we vorig jaar nog wat tekort. Hetzelfde geldt voor het motorvermogen, dat is ook geen geheim."

Aan dat laatste punt heeft Honda gewerkt, voor het eerstgenoemde ligt de bal - om die metafoor nog maar even door te trekken - natuurlijk bij Red Bull. Het verrichte werk ligt extra onder een vergrootglas omdat teams door de nieuwe vloer downforce inleveren, dat is althans de wens van de FIA. "Je mag niet heel veel veranderen aan de auto, maar die vloer blijft toch de grootste ingreep. Het is een behoorlijke uitdaging om de verloren hoeveelheid downforce terug te winnen. Het wordt vooral interessant om te zien wie dat het beste heeft gedaan." Maar ook hiervoor geldt: aan een voorspelling waagt Verstappen zich niet. "Dat zien we in Bahrein wel."

VIDEO: Houdt Red Bull de kaarten tegen de borst met de RB16?