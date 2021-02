VIDEO: Verstappen en Perez maken eerste meters met de RB16B

Op de dag dat de eerste studiofoto’s van het nieuwe strijdwapen voor 2021 aan het publiek werden getoond mocht Perez alvast kennismaken met zijn nieuwe team door met een twee jaar oude RB15 alvast wat rondjes te rijden op het circuit van Silverstone. Een dag later verscheen ook de nieuwe bolide voor 2021 op het circuit in Northamptonshire en mochten zowel Perez als Verstappen even kennismaken met de RB16B. Lang duurde de kennismaking overigens niet: in het kader van de filmdag mocht er namelijk maximaal honderd kilometer worden afgelegd, waardoor het aantal rondjes voor beide rijders beperkt bleef.

Red Bull houdt kaarten tegen de borst

Naast het beperkte aantal kilometers is ook het beeldmateriaal van de nieuwe Red Bull nog zeer beperkt: het team geen enkele foto vrijgegeven waarop de nieuwe auto aan het werk te zien is tijdens de shakedown, terwijl ook de eerste bewegende beelden nog zeer geheimzinnig zijn om de concurrentie nauwelijks wijzer te kunnen maken.

In een Zoom-gesprek met onder meer Motorsport.com liet Verstappen donderdag weten dat hij tot de wintertest in Bahrein wacht voordat hij met een eerste echte oordeel komt over de RB16B, maar dat de zaken er voor Red Bull wel goed voor lijken te staan.

Na de shakedown op Silverstone kan Red Bull zich nu gaan voorbereiden op de wintertest in Bahrein. Van 12 tot en met 14 maart kunnen de teams aldaar drie dagen uitgebreid testen met het nieuwe materiaal voor 2021. Twee weken later staat op het circuit van Sakhir de eerste race van het nieuwe seizoen op het programma.