Kubica verzorgt vrijdag shakedown van nieuwe Alfa Romeo

Alfa Romeo heeft vrijdag een filmdag op het circuit van Barcelona, die het team zal gebruiken om de eerste meters te maken met de maandag gepresenteerde C41. De renstal uit het Zwitserse Hinwil heeft ervoor gekozen om hiervoor een beroep te doen op Kubica, die dit jaar opnieuw reserverijder is bij het team. Volgens de regels mag de Pool maximaal honderd kilometer afleggen met de wagen voor aankomend seizoen, waarbij de auto voorzien moet zijn van speciale demonstratiebanden. Raikkonen en Giovinazzi, die voor het derde jaar op rij het rijderspaar vormen van Alfa Romeo, moeten dus nog iets langer wachten op hun eerste kennismaking met hun nieuwe bolide.

Hoe het programma van Kubica bij Alfa Romeo er verder uitziet voor dit jaar, daarover kon de enkelvoudig Grand Prix-winnaar afgelopen maandag nog niet veel zeggen tijdens een online persconferentie. “Ik denk dat dat geen vraag is voor mij om te beantwoorden”, zei de 36-jarige coureur uit Krakau, die vorig jaar vijf keer in actie kwam tijdens een vrijdagtraining. “De veranderde opzet van het weekend [de vrije trainingen op vrijdag zijn ingekort van negentig naar zestig minuten] maken het natuurlijk allemaal iets gecompliceerder. We zullen er nog over moeten praten en moeten beslissen. Het wordt geen makkelijke call. Aan de ene kant weet ik vanuit mijn ervaring als racerijder hoe belangrijk het is om tijd in de auto door te brengen. Om die reden ben ik er niet zo happig op om vrije trainingen bij de racerijders weg te kapen. Aan de andere kant zou ik natuurlijk nooit nee zeggen als ik een kans krijg aangeboden.”

Kubica combineert zijn reserverol in de Formule 1 dit jaar met een raceprogramma in de European Le Mans Series.

