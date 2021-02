Team WRT betreedt ook ELMS en kiest Kubica als eerste rijder

WRT is al sinds jaar en dag een vaste waarde in de GT-wereld, maar zette de voorbije jaren steeds meer stappen buiten de GT3. In 2021 komt het team rond Vincent Vosse in actie in zowel het FIA World Endurance Championship als de European Le Mans Series. Dat doet het met een ORECA 07 Gibson LMP2-wagen.

De eerste bevestigde rijder voor het ELMS-programma is Robert Kubica. De Pool, die nog steeds een rol als testrijder bekleed bij Alfa Romeo, zal alle zes de ELMS-races afwerken bij WRT, samen met twee nog aan te kondigen teamgenoten. WRT kwam in 2016 al een keer uit in de ELMS, met een LMP2-wagen in de race op Spa-Francorchamps en ook Kubica zelf heeft al een wedstrijd met een LMP2-wagen op de teller. Eind vorig maand nam de 36-jarige Kubica deel aan de 24 uur van Daytona.

"Ik ben heel blij om met WRT een nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan te beginnen", aldus Kubica. "Ook voor het team is het een nieuwe uitdaging. We zullen samen veel nieuwe dingen ontdekken in een heel sterk en competitief deelnemersveld met veel getalenteerde deelnemers. Het wordt mijn eerste volledige seizoen in de endurance. Het delen van een wagen met teamgenoten is iets wat ik nog maar pas ontdekte in Daytona. Het hele project is erg motiverend en ik wil Vincent [Vosse] erg bedanken, want hij heeft heel erg doorgeduwd om dit te laten lukken."

Teambaas Vosse voegde toe: "We zijn heel tevreden dat we endurance kunnen toevoegen aan ons portfolio van activiteiten, want die categorie is een belangrijk onderdeel van het DNA en de historie van de sport. Toen we besloten om toe te treden tot het FIA WEC was het logisch voor ons om ook een ELMS-programma toe te voegen, omdat we daardoor sneller de uitdaging van de LMP2 onder de knie zullen krijgen. We zijn heel blij om Robert in onze familie te mogen verwelkomen, dat is een understatement. We hebben allemaal, en ik in het bijzonder, een enorme admiratie voor Robert als rijder en als persoon. De mogelijkheid om met hem samen te werken is een droom die uitkomt. We kijken ernaar uit om binnenkort de rest van de line-up te kunnen voorstellen."