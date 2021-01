Team WRT debuteert met Frijns in LMP2-klasse WEC en Le Mans

Team WRT werd in 2009 opgericht en heeft sindsdien de nodige overwinningen en kampioenschappen gewonnen in diverse toerwagen- en GT-klassen. Nu vindt het Belgisch team het tijd voor de stap naar de endurance-racerij, een gebied waar de stal tot nu toe relatief weinig ervaring mee heeft. De enige endurance-race die WRT tot dusver heeft gereden was de Belgische ronde van de European Le Mans Series in 2016. Nu volgt er een volledige campagne in het World Endurance Championship, waarbij men deel gaat nemen aan de LMP2-klasse. Dat houdt in dat WRT ook aan de start verschijnt van de 24 uur van Le Mans. Dat doet het team met een Oreca 07.

Tijdens de bekendmaking van de deelname aan het WEC heeft Team WRT meteen ook de eerste rijder gepresenteerd voor het nieuwe avontuur. Die luistert naar de naam Robin Frijns. De Nederlander is al sinds 2015 onderdeel van de WRT-familie en samen boekten ze al successen met de algemene titel in de Blancpain GT Series in 2015 en de Sprint Cup-titel in 2017. Ook won Frijns in 2018 de 12 uur van Bathurst in een Audi R8 van Team WRT. De 29-jarige coureur maakt in 2020 zijn debuut in het WEC en de 24 uur van Le Mans. “Ik kijk enorm uit naar de hereniging met Team WRT”, aldus Frijns. “In het verleden hebben we vanaf het begin geweldige successen geboekt en we hebben twee titels gewonnen. Het doel is nu om, net als in de GT3’s, meteen succesvol te zijn.”

Teambaas Vincent Vosse benadrukt dat deelname aan de sportscars en de 24 uur van Le Mans altijd een droom was van Team WRT en hij echoot de ambities van Frijns. “Tot nu was er geen kans om aanwezig te zijn met het niveau van onze ambities en doelstellingen, maar na elf jaar is het moment daar en hebben we een kans die bij onze ambitie past.” Dat gaat volgens Vosse niet ten koste van de verschillende GT-programma’s. “Maar met dit LMP2-programma beginnen we aan een nieuw avontuur, waarvan we hopen dat het net zo lang duurt en net zo succesvol is als de vorige hoofdstukken in de geschiedenis van Team WRT. We beginnen met grote motivatie en veel nederigheid aan deze nieuwe uitdaging. We hebben als team een goede reputatie en ervaring met endurance, maar we weten dat dit een andere uitdaging is waarbij we veel te leren en alles te bewijzen hebben.”

Over de verdere invulling van het LMP2-programma en wie de overige coureurs van het team worden brengt Team WRT in de komende periode meer informatie naar buiten.