F2-podiumfinisher Viscaal stapt in 2022 over naar enduranceracerij

Bent Viscaal kwam de voorbije jaren in het voorportaal van de koningsklasse uit. Na twee Formule 3-seizoenen en een fraaie overwinning op Silverstone volgde afgelopen jaar promotie naar de Formule 2. Viscaal wist tweemaal naar het ereschavot te rijden en zijn Trident-teamgenoot Marino Sato ruim achter zich te houden in het kampioenschap, maar dat betekende niet dat hij een jaar later weer van de partij zou zijn. Viscaal heeft voor het lopende jaar geen F2-stoeltje te pakken en moest dus andere opties afwegen.

Het heeft naar de enduranceracerij geleid en meer specifiek naar de European Le Mans Series. De coureur uit het Twentse Albergen stapt dit seizoen in een LMP2-bolide van Algarve Pro Racing. Viscaal krijgt er gezelschap van Sophia Flörsch, die eveneens Formule 3-ervaring heeft. "Het heeft lang geduurd, maar eindelijk kan ook ik mijn plannen voor het komende seizoen presenteren. Lange tijd heb ik me op de eenzitters gefocust, maar vanwege verschillende, onverwachte omstandigheden bleek doorgaan in de formulewagens voor mij in 2022 onmogelijk. De overstap naar endurancewagens zal zeker niet gemakkelijk worden, maar ik ben er klaar voor en heb er bovendien ontzettend veel zin in", laat Viscaal in een eerste reactie weten.

"Wat betreft snelheid verschilt de LMP2-bolide van Algarve Pro Racing amper van de Formule 2-wagen die ik vorig jaar bestuurde, maar onder andere het rijden in verkeer zal voor mij een nieuwe ervaring zijn", licht hij de grootste uitdaging toe. "In de afgelopen tijd heb ik getracht me zo goed mogelijk voor te bereiden, door onder andere deel te nemen aan de virtuele 24 uur van Le Mans en daarin een podiumplaats te scoren. Ik ga het seizoen in met een open mind en heb het verlangen om zo veel als mogelijk van mijn teamgenote op te steken, aangezien zij al wat langer meedraait in de enduranceracerij.”

Viscaal en Flörsch zullen de LMP2-auto met een derde rijder delen, al moet Algarve Pro Racing die nog wereldkundig maken. Het ELMS-seizoen begint op zondag 17 april met een vier uursrace op het circuit van Paul Ricard. De totale kalender bestaat uit zes wedstrijden. "Het is lastig om uitspraken te doen over de doelstellingen voor aankomend seizoen aangezien ik geen idee heb hoe de verhoudingen zijn. Het LMP2-veld van de ELMS is bijzonder competitief en de rijders zijn aan elkaar gewaagd. Het wordt een sprong in het diepe voor mij, maar daar draai ik mijn hand niet voor om. Uiteindelijk wil ik samen met Algarve Pro Racing en mijn teamgenote strijden om podiumplaatsen.”

