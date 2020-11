Teambaas over LMP3-test Jos Verstappen: "Enkel voor plezier"

Verstappen ging in de Algarve aan de slag met een Ligier LMP3 van Team Virage, een Spaans team uit Valencia. De test kwam er omdat een van de chefs van het team, Philippe Gautheron, bevriend is met Verstappen. De twee kennen elkaar nog uit de Duitse Formule 3, toen Gautheron de engineer was van de Limburger. Julien Gerbi, die samen met Gautheron Team Virage runt, was tevreden over de bijdrage van Verstappen, maar benadrukt dat de test van 400 kilometer vooral voor het plezier werd gehouden.

"Jos wilde zich vermaken en een wagen besturen met wat meer aerodynamica", vertelde Gerbi aan Motorsport.com. "Daarop heeft hij Philippe gecontacteerd. Jos reed meteen snelle tijden en paste zich snel aan. Alles verliep naar wens. Hij vond het leuk om met de team te werken en andersom ook. Het is makkelijk om met een rijder met zoveel ervaring te werken. Zijn feedback is erg precies en recht door zee. Hij kan heel goed aanduiden waar hij aan wil werken."

Ook zoon Max liet dit weekend in Bahrein al weten dat zijn vader "nog steeds snel is", zo vertelde Verstappen in een mediasessie. "Als je lange tijd niet hebt gereden, dan mis je natuurlijk wel een beetje de finesse. Maar je kan zien dat het de hele tijd beter en beter gaat, sinds hij weer wat meer is gaan rijden."

Smaakt de eerste test van een LMP3-wagen, die Verstappen blijkbaar erg goed beviel, ook naar meer? Team Virage komt in 2021 met de bolide namelijk uit in de European Le Mans Series en de Michelin Le Mans Cup. Volgens Gerbi zijn er deze winter nog meer tests gepland, maar hoeven we er verder nog niet veel achter te zoeken. "Jos wil zich nu gewoon vermaken, hij heeft al lang niet meer met dit soort auto's gereden. Er komen deze winter meer tests, maar voorlopig is het plan enkel om plezier te maken. Of Verstappen in 2021 mee kan doen aan een kampioenschap? Die optie ligt momenteel niet op tafel."