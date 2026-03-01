Jos Verstappen derde in BRC-opener: "Wordt uitdagend jaar"

Jos Verstappen heeft een tevreden gevoel overgehouden aan de start van het Belgian Rally Championship-seizoen. De voormalig Formule 1-coureur finishte dit weekend samen met zijn copiloot Renaud Jamoul als derde in de Rally van Haspengouw. Omdat winnaar Stéphane Lefebvre zich niet heeft ingeschreven voor het BRC, eindigde Verstappen wat betreft het klassement als tweede achter Cédric Cherain.

"Het was een uitdagende rally en er stonden stevige concurrenten aan de start. We hebben vandaag (zaterdag, red.) iets te veel foutjes gemaakt en op de stage waar het nat was, hadden we geen vertrouwen. Maar uiteindelijk zijn we tevreden met een derde plek", vertelt Verstappen op zijn officiële website. "Het wordt nog een zwaar en uitdagend jaar, maar ik kijk er echt naar uit. Het wordt een mooi gevecht, waar we ons nog beter voor gaan prepareren."

De Rally van Haspengouw bestond uit vier proeven rond Sint-Truiden die elk drie keer werden afgewerkt. Na de eerste cyclus stond Verstappen achter Lefebvre tweede in de tussenstand. De titelverdediger begon de tweede omloop met een foutje in de vijfde etappe, waardoor hij die proef als dertiende eindigde. "Op de vijfde stage ging ik te hard een bocht in en haalde ‘m niet meer", legt Verstappen uit. "Ik moest me omdraaien en heb een seconde of tien verloren. Het is hoe het is. Het is heel competitief. Als je het niet voor elkaar hebt, als je één slechte stage rijdt, dan doe je niet meer mee voor de overwinning. Dat is wel mooi voor de rest van het seizoen."

Door zijn foutje in de vijfde etappe zakte Verstappen naar de derde plek in de rangschikking, waarna hij in de derde en laatste omloop geen plaatsen meer wist te winnen. In de tiende proef werd Verstappen zevende, na tijd te zijn verloren in de regen. "We reden op slicks en het was moeilijk. Bij het aanremmen was het ontzettend glad, dus het was een beetje overleven", verklaart Verstappen, die de Rally van Haspengouw als derde afsloot met 51,06 seconde achterstand op winnaar Lefebvre. "Uiteindelijk zijn we tevreden met het eindresultaat”, besluit Verstappen.