Van Uitert met United Autosports in ELMS en 24 uur van Le Mans

De jonge Nederlander maakte afgelopen seizoen indruk tijdens zijn debuut in de 24-uursklassieker op La Sarthe. Lange tijd leek de rookie samen met teamgenoten Jean-Eric Vergne en Roman Rusinov op weg naar de zege, totdat technisch malheur roet in het eten gooide. Ook in de ELMS ging het op het laatste moment mis. Komend jaar zint Van Uitert aan de zijde van Alex Brundle en Will Owen op revanche. Met United Autosports hoopt hij in beide gevallen wederom mee te doen om de hoofdprijzen, al moet het startbewijs voor de 24 uur van Le Mans nog veiliggesteld worden.

Van Uitert legt in gesprek met Motorsport.com uit: “Het is een nieuw team voor me, al zijn we er al drie jaar lang mee in gesprek geweest. Ze stonden altijd al hoog op mijn lijstje maar iedere keer kwam het net niet rond. Het voelt nu wel als het juiste moment om met elkaar in zee te gaan. Ik denk dat het team klaar is voor mij en ik ben klaar voor het team. United Autosports is overgestapt naar Oreca dus ik denk dat we uitermate competitief kunnen zijn.”

De jonge coureur kon afgelopen jaar als zilveren rijder nog in de luwte van rijders met een gouden status groeien en leren. In 2020 staat Van Uitert ook in de lijst met coureurs met een gouden status: “Mijn rol wordt wat anders: ik ben niet langer de zilveren, nieuwe, jonge gast. Ik heb nu een stuk meer ervaring. Hopelijk ga ik dan ook wat kwalificaties doen.” Het doel voor 2020 is voor de Brabander vrij eenvoudig: “We hebben een sterke line-up en ik heb wat goed te maken op Le Mans en in het ELMS. Beide keren kwamen we heel dicht in de buurt van de zege maar liep het op het laatste moment mis. Ik kijk er ontzettend naar uit om opnieuw aan de start te verschijnen en met iets meer ervaring de races in te gaan. Komend seizoen heb ik het allemaal al een keer meegemaakt en van elke race leer je weer bij. Ik ga ervan uit dat ik alleen maar sterker aan de start sta.”