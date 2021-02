Alfa Romeo stelt auto voor Formule 1-seizoen 2021 voor

De onthulling gebeurde op voorspraak van titelsponsor PKN Orlen in Teatr Wielki, een negentiende eeuws theater in Warschau. De Poolse oliemaatschappij tekende vorig jaar een meerjarige deal met het team uit Hinwil, dat met Robert Kubica een Poolse reserverijder in de gelederen heeft. Net als voorgaande twee seizoenen vormen Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi in 2021 het rijderspaar van Alfa Romeo.

Na een dansvoorstelling en interviews met teambaas Frederic Vasseur en technisch directeur Jan Monchaux werd de nieuwe bolide tevoorschijn getoverd op het podium. De wagen is voorzien van een nieuwe neus én een nieuwe livery, waarbij de kleuren rood en wit op de motorkap zijn omgedraaid. Ondanks dat de Zwitserse renstal vorig jaar met de C39 reed, heet de auto voor dit seizoen niet overigens de C40 maar de C41. Dit komt doordat Alfa Romeo al begonnen was met het ontwerpen van de compleet nieuwe Formule 1-auto waarvan de introductie eigenlijk voor 2021 stond gepland. Deze wagen was al de C40 genoemd, alvorens vanwege de coronacrisis besloten werd om de komst van de nieuwe technische regels uit te stellen tot 2022. Waarschijnlijk om intern verwarring te voorkomen besloot het team vast te houden aan de reeds gekozen benaming en de auto voor 2021 de C41 te dopen.

Met de C41 hoopt Alfa Romeo een beter seizoen te kunnen hebben dan in 2020. Mede door de mager presterende Ferrari-motor kwamen Raikkonen en Giovinazzi vorig jaar niet verder dan acht schamele WK-punten, waardoor het team achtste werd in het kampioenschap. Of Alfa Romeo dit jaar een stap kan maken, valt echter te bezien, doordat de coronacrisis het team niet in de koude kleren is gaan zitten en de introductie van het nieuwe aerodynamisch pakket in 2022 ook het nodige van de Sauber-operatie, zoals de organisatie achter het team nog steeds heet, zal vergen. Bovendien mochten de teams voor aankomend seizoen de wagens maar beperkt verder ontwikkelen, waardoor eventuele progressie vooral moet komen van de nieuwe power unit die Ferrari voor dit jaar heeft gebouwd.

“De verwachtingen zijn altijd erg hoog wanneer er een nieuwe auto wordt gepresenteerd, maar we zullen over twee weken in Bahrein zien waar we precies staan”, sprak teambaas Vasseur tijdens de presentatie, die te volgen was op YouTube. De Fransman houdt er niet van om een specifiek doel te noemen voor aanvang van een nieuw seizoen. “Het belangrijkste voor een team is om altijd te verbeteren. Een doel kan daarbij soms limiterend werken. We zullen stap voor stap terug moeten zien te keren naar de voorkant van het middenveld. We weten dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar we werken eraan en zijn stap voor stap aan het verbeteren.”

De Alfa Romeo C41 krijgt vrijdag een shakedown op het circuit van Barcelona.

VIDEO: Bekijk de presentatie van de nieuwe Alfa Romeo C41