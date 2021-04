Verstappen legt lat hoog in Portugal: "Imola was nog niet perfect"

Verstappen greep in Imola de elfde zege uit zijn F1-carrière nadat hij in Bahrein een kans daarop had laten liggen. "Nadat we er in Bahrein naast grepen, gaf het heel veel voldoening om in Imola te winnen. We wilden enkele dingen leren van die race in Bahrein en dat hebben we zeker gedaan. Maar we weten ook dat het een heel lang seizoen is en dat we de focus moeten behouden. Imola was nog niet perfect, dus we moeten blijven pushen", aldus Verstappen.

De Nederlander kan in Portugal voor het eerst aan de leiding van het WK komen. Zijn achterstand van één punt op Lewis Hamilton betekent dat een overwinning hem automatisch aan kop brengt. Verstappen is daar echter niet zozeer mee bezig en kijkt liever naar het grotere plaatje. "Ik ben blij met de RB16B, deze auto is sneller, heeft meer grip en heeft ook een betere balans. We hebben wel wat downforce verloren door de aangepaste vloer, maar volgens mij iets minder dan de andere teams. Het laat zien dat we een goede stap hebben gezet. We zijn het jaar in ieder geval goed begonnen, de beste start sinds ik bij het team ben." Allemaal positief, maar Verstappen roept tegelijkertijd op tot scherpte. "Het is zoals gezegd een lang seizoen. Als we mee willen doen voor de titel, dan moeten we onszelf blijven verbeteren."

Andere mindset: "Doen ieder weekend mee voor pole"

In Portimao vindt Verstappen een circuit - met hoogteverschillen - dat hem best kan bekoren. Vorig jaar was de ervaring door een nieuwe asfaltlaag nog niet je-van-het, maar dit jaar zou het beter moeten zijn. "Ik kijk er erg naar uit om terug te keren naar Portugal. Vorig jaar stonden we op het podium en ik denk dat we nu een betere auto hebben. Ik hoop dat we het maximale uit die auto kunnen halen en wat plezier hebben." Dat laatste gaat iets gemakkelijker doordat Verstappen nu weet ieder weekend voor de prijzen te rijden. "Ieder weekend tot dusver hebben we voor mijn gevoel een kans gehad om te winnen. Het voelt als een iets andere mindset, waarbij je van tevoren weet voor pole te kunnen vechten. We hebben in de voorbije jaren veel geleerd en ik kijk uit naar wat voor ons ligt. Het zal niet makkelijk worden, maar we gaan er alles aan doen om de rest van dit seizoen in de [titel]strijd te blijven."

