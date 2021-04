Norris ziet podium Imola als bewijs van progressie McLaren

McLaren F1-coureur Lando Norris stond in de Grand Prix van Emilia-Romagna voor de tweede maal in zijn loopbaan op het podium. De Brit hield in een lastige race het hoofd koel en finishte als derde. Na zijn vierde plaats in de openingsrace in Bahrein staat hij met 27 punten op de derde plaats in het kampioenschap.

De populaire Brit blikt in de preview van het team op de Grand Prix van Portugal nog even terug op het weekend op Imola: “Het was een geweldig gevoel om voor de tweede keer op het Formule 1-podium te staan, maar dat was niet mogelijk geweest zonder de inzet van iedereen binnen het team. Het resultaat bewijst de progressie die we boeken om dichter bij de kop van het veld te komen. We weten echter ook dat niet elke race in ons voordeel zal uitvallen. We moeten hard blijven werken en op alle vlakken progressie blijven boeken om die extra tiende te vinden die ons het voordeel geeft ten opzichte van onze sterke tegenstanders.”

“Ik ben blij dat we terugkeren naar Portugal. Dat circuit voegde vorig jaar wat nieuws toe aan de kalender. De hoogteverschillen met diverse blinde bochten maken het uitdagend. Iedereen had vorig jaar moeite om grid te vinden op het nieuwe asfalt dus ik ben benieuwd hoe het nu is.”