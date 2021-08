Verstappen: "Het zit zeker niet mee, maar er is nog niets verloren"

Waar Verstappen in Silverstone een klap van 51G te verduren kreeg, werd hij op de Hungaroring wederom het slachtoffer van een Mercedes-fout. Ditmaal blunderde Valtteri Bottas door veel te laat te remmen en terloops de wedstrijd van Lando Norris en Sergio Perez te beëindigen. Max Verstappen kon wel door, al was dat zoals Red Bull al aangaf met 'half a car'. Een topklassering bleek onmogelijk, schadebeperking werd het devies. "Het zit zeker niet mee. Maar ja, buiten onze schuld om natuurlijk. Twee races achter elkaar word je door een Mercedes eraf geknald. Ditmaal was het gewoon een hele lompe actie van Valtteri."

'Had bijna iedere race kunnen winnen'

"Balen, maar uiteindelijk kan je er niets aan veranderen. Ik heb er natuurlijk nog van alles van proberen te maken, maar als je de hele rechterkant kwijt bent, dan verlies je enorm veel downforce", blikt Verstappen terug met onder meer Motorsport.com. Met schade aan de rechterkant refereert Verstappen aan het bargeboard-gedeelte dat volledig was weggeslagen door de klap. De code rood leek als een geluk bij een ongeluk te komen, maar voor de Red Bull-monteurs viel er weinig meer te beginnen. "Of het redelijk goed gerepareerd was? Nou ja, het was gewoon aan elkaar getapet. Daar kon je weinig meer van maken. Blijkbaar kon ik er wel mee rijden, maar je verliest zoveel grip en natuurlijk ook downforce. Je hebt alleen maar onderstuur, overstuur, er zit totaal geen balans meer in de auto. Het was extreem moeilijk."

Dat 'extreem moeilijke' heeft twee WK-punten opgeleverd, al is het nadelige voor Verstappen dat Hamilton met P2 aan de haal is gegaan. "Het zijn lompe acties van andere mensen die mij veel punten hebben gekost. We hadden bijna alle races wel kunnen winnen." De realiteit is echter dat hij de 'hoofdrace' op Silverstone nog met 33 punten voorsprong begon en er nu 8 achter staat. "Tja, dan zie je dat het heel snel kan gaan." Naast de voorbije raceweekenden heeft Verstappen natuurlijk ook tegenslag gekend met de klapband in Azerbeidzjan. Het maakt dat hij een karrenvracht aan punten heeft verloren door pech, al moet het dubbeltje toch ook een keer de andere kant op vallen? "Dat zou je wel zeggen ja, maar we zien het wel."

Horner en Verstappen: Red Bull blijft strijdbaar

Verstappen wil de focus het liefst op zichzelf en op zijn eigen team houden. Niet voor niets liet hij na de finish al meteen via de boordradio weten: "We komen sterker terug." Dat is de mindset waarmee Red Bull de zomerstop graag wil ingaan. Zo voegde Verstappen voor de camera van Ziggo Sport nog toe: "Ik was de vakantie natuurlijk liever op een andere manier ingegaan, maar er is nog niks verloren. We blijven gewoon aanvallen."

Teambaas Christian Horner heeft in gesprek met onder meer Motorsport.com Nederland woorden van dezelfde strekking laten noteren: "Als je kijkt naar de races waarin we niet goed hebben gescoord, dan was Azerbeidzjan niet de fout van Max, dan was Silverstone niet de fout van Max en dan was dit ook niet de fout van Max. Het geluk zou toch een keer aan onze zijde moeten zijn? Normaal kun je het over een heel seizoen wel tegen elkaar wegstrepen. Ik kijk uit naar de tweede seizoenshelft, al heeft iedereen in het team nu even rust verdiend. Maar geloof me: in de tweede helft van deze titelstrijd keren we terug in het gevecht, het wordt zeker interessant."

