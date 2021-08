Werk in F1: Hoe word je garagetechnicus? Opleiding, vaardigheden en meer

Wat is je rol?

Ik ben garagetechnicus. Mijn belangrijkste taken zijn dat ik de kist met verbruiksgoederen op het circuit controleer, evenals de inkomende en uitgaande zee- en luchtvracht die geladen en gelost worden. Ik plaats ook alle stickers op de auto’s en de garage. Mijn tweede hoofdtaak is front of house. Met zijn tweeën zorgen wij ervoor dat de front of house te allen tijde voldoet aan de Formule 1-standaard.

Hoe word je garagetechnicus?

Toen ik begon bij Haas F1 Team, was ik een IT-technicus. Drie jaar lang heb ik die rol vervuld, maar ik wilde een verandering - ik wilde meer op de been zijn en meer betrokken raken.

Welke diploma’s heb je nodig?

Ik denk dat je een standaard diploma van de middelbare school nodig hebt. Een vrachtwagenrijbewijs is altijd een bonus. Tegenwoordig rijden we niet zelf met onze eigen trucks naar de races, maar gebruiken we een externe partij. Buiten het seizoen zijn er echter veel momenten dat we deze voertuigen besturen. Veel van de benodigde training doe je tijdens het werk. Mogelijk moet je bijvoorbeeld een vorkheftruck besturen, dus ze geven je de training om die licentie te halen. Ik heb veel dingen geleerd door het gewoon te doen.

Wat moet je op school studeren?

Wiskunde is altijd een nuttig vak. Je werkt namelijk met getallen. Als je bijvoorbeeld bezig bent met brandstof, doe je de berekeningen. Een diploma in motorsport kan ook nuttig zijn, afhankelijk van de functie die je wil bekleden.

Welke andere vaardigheden zijn nuttig?

Heel praktisch zijn. Als je een praktisch persoon bent en vrij mechanisch ingesteld bent, kan je overal van waarde zijn. De rol van een garagetechnicus is heel divers. Het ene moment ben je bezig met het schoonmaken van de garage of het polijsten van de auto’s, het andere moment ben je luchtleidingen aan het trekken en zorg je ervoor dat de druk 300 BAR is. Tien minuten later kan je een vrachtwagen aan het beladen zijn, nog eens tien minuten later zit je in een vorkheftruck om pallets door de paddock te verplaatsen. Je moet erg praktisch zijn, maar je moet ook gretig en klaar zijn om te werken en blij zijn om alle klusjes te doen. Het team vertrouwt op de garagetechnici om alles te doen wat nodig is.”

Hoe kan ik werkervaring opdoen?

In de juniorenklassen hebben de teams vaak stageplaatsen of plekken waarmee je werkervaring kan opdoen. De Formule 1 is de elite - het is de top van de autosport. Uit persoonlijke ervaring is dat mijn militaire achtergrond mij hielp toen ik de autosport wilde betreden. Je doet vergelijkbare dingen in de zin van opbouwen en afbreken en je bent de hele tijd bezig. Ook is het heel fysiek. Ik zou altijd aanraden om een team te mailen en te vragen of je werkervaring op kunt doen of misschien zelfs gewoon een dag langs kan komen, zodat je gaat begrijpen hoe het eraan toegaat.

Ga je ook naar races?

Ja, ik ga naar iedere Grand Prix.

Hoe ziet een werkdag voor jou eruit?

Van het begin van de week tot en met het einde is het 100 procent verschillend. Wij reizen als eersten van het team - voor Europese races is dat op maandag, bij overzeese races op zaterdag of zondag. Op maandagochtend gaan we meestal om 8.00 uur naar binnen, bouwen we de garage op en laden we alle zes de vrachtwagens uit. Later in de week zijn de tijden gebaseerd op de monteurs en het opbouwen van de auto’s. Vrijdag is een enorm lange dag, want je werkt door tot de avondklok. Zodra VT2 klaar is, werk je nog zo’n acht uur. Zaterdag is voor ons redelijk standaard en dan werk je volgens het schema. Op de dag van de race moet je zorgen dat alles klaar is voor de race, ook doe je wat pitstopoefeningen. Afhankelijk van waar we zijn beginnen we na de race met het inpakken. Er zijn veel variabelen die bepalen hoe lang dat proces duurt.”

Wat is je rol tijdens de pitstops?

Ik zet links achter het wiel erop. Ik begon met rechts achter het wiel erop zetten en ben verplaatst om het team te helpen met een sneller proces. Ik doe dit nu tweeënhalf jaar. Van het hele evenement zijn dat de drie beste seconden. Je bent relaxed, ontspannen en kijkt naar de race. Daarna krijg je de oproep om standby te staan en dan gaat de hartslag al iets omhoog. Je loopt naar buiten en prepareert alle wielen. Dan begint je hart te bonzen. Je ziet dat de auto binnenkomt en de eerste paar keer dat je het doet is het angstig, maar daarna neemt de adrenaline het over. Je hartslag gaat door het dak en het enige wat je wilt doen is dat wiel erop zetten en de auto zo snel mogelijk wegsturen. Als je tegen andere teams racet en je pitstops ertoe doen, is het nog beter. Het is dan een geweldig gevoel als je een goede stop hebt.”

Dit artikel is in samenwerking met Motorsport Jobs tot stand gekomen. Op de website van Motorsport Jobs kan je de nieuwste functies in de autosport vinden, evenals banen bij het Haas F1 Team.